Свердловский экс-мэр задержан за взятку в 10 млн сотруднику ФСБ

Бывший мэр Среднеуральска Зашляпин задержан за взятку в 10 млн сотруднику ФСБ

Чиновник передал частями только 6 млн (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Экс-мэр Среднеуральска, депутат местной думы Андрей Зашляпин, был задержан за взятку в 10 миллионов рублей. Он передавал ее частями через посредника некому сотруднику свердловского УФСБ. Подробности URA.RU раскрыл источник в силовой структуре.

«В 2021 году Зашляпин встретился в екатеринбургском кафе Plov Project с неустановленным сотрудником УФСБ. Тот за 10 млн рублей предложил мэру повлиять на неких сотрудников правоохранительных органов. В то время шло расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц среднеуральской администрации, в котором были замешаны и интересы сотрудников коммерческой организации, которой владеет Зашляпин. Оперативник за деньги пообещал минимизировать возможные негативные последствия», — объяснил собеседник агентства.

Чиновник согласился и, по версии следствия, через посредника передал сотруднику ФСБ сначала три миллиона, потом еще три. Общую сумму он дать не успел. В мэрии прошли обыски, Зашляпин ушел со своей должности. В отношении бывшего главы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу». Ранее депутат фигурировал в уголовных делах о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). В пресс-службе свердловского УФСБ отказались от комментария.