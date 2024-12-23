Скандалы, претензии силовиков: что известно о задержанном экс-мэре Среднеуральска

Задержанному экс-мэру Среднеуральска Зашляпину вменяют взятку

23 декабря 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Сейчас с Андреем Зашляпиным работают силовики Фото: соцсети Андрея Зашляпина Задержанному бывшему мэру Среднеуральска (Свердловская область) Андрею Зашляпину вменяют взятку, сказал URA.RU источник в силовой среде. Чиновник покинул свой пост в 2021-м году после претензий со стороны прокуроров, которые усмотрели в его деятельности коррупцию и указали на то, что он создал конфликт интересов. Подробнее о том, чем запомнился Зашляпин, — в материале URA.RU. Отставка Зашляпина Зашляпин стал главой Среднеуральска в 2019-м Фото: соцсети Андрея Зашляпина Главой Среднеуральска он стал 25 апреля 2019 года. Но уже через год пошли слухи об его отставке. Первая негативная реакция у подчиненных Зашляпина появилась на рядовом заседании гордумы, на котором он перебивал докладчиков и допускал странные выкрики и высказывания. А после Зашляпиным заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства заподозрили, что он допустил конфликт интересов, возникший из-за аффированных с ним и его семьей компаний. По версии силовиков, в 2020-м одна из подконтрольных Зашляпину компаний получила около 626 млн рублей по муниципальному контракту. В его действиях усмотрели грубое нарушение антикоррупционного законодательства. Свой пост Зашляпин покинул в январе 2021-го и стал предпринимателем. Его сменил действующий в то время руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. Обыски в мэрии Среднеуральска Через месяц после отставки в местную администрацию нагрянули сотрудники ФСБ и СКР. Поначалу их связывали с работой Зашляпина. Потом появилась версия, что претензии были связаны с работой бывшего начальника юротдела Ольги Колесниковой. Силовики подозревали, что в мэрии могли быть «мертвые души». Зашляпин тогда это опровергал и говорил, что, возможно, у правоохранителей возникли вопросы к работе МКУ ЖКХ. Возвращение в политику и новые претензии «погон» Претензии к Зашляпину были у чекистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В конце июля 2021-го Зашляпин подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты на выборах думы Среднеуральска (в итоге стал им). А в августе занялся стройкой в Екатеринбурге (согласовывал с властями строительство многоэтажки рядом с площадью Первой Пятилетки на Уралмаше). Осенью того же года в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Среднеуральска нагрянули с обысками из-за махинаций по разработке документов на реконструкцию очистных сооружений города (ущерб — 21 млн рублей). Правоохранители считали, что начальство МКУ, несмотря на предоставленные им поддельные документы, оплатило работы подрядчика — ООО «СУСУ» — фирмы, связанной с Зашляпиным. При этом ранее новое руководство Среднеуральска расторгло контракт с «СУСУ», а УФАС признала компанию недобросовестным и подала иски о взыскании полученных сумм. Задержание Зашляпина Сотрудники ФСБ РФ и отдела по расследованию особо важных дел Военно-следственного управления ЦВО задержали Зашляпина накануне. Его подозревают в коррупции. Размер взятки источнику URA.RU неизвестен. Сейчас с Зашляпиным проводятся следственные действия. Скоро его отвезут в суд для избрания меры пресечения. Официальных комментариев от силовых структур нет. Адвокат Зашляпина отказался от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанному бывшему мэру Среднеуральска (Свердловская область) Андрею Зашляпину вменяют взятку, сказал URA.RU источник в силовой среде. Чиновник покинул свой пост в 2021-м году после претензий со стороны прокуроров, которые усмотрели в его деятельности коррупцию и указали на то, что он создал конфликт интересов. Подробнее о том, чем запомнился Зашляпин, — в материале URA.RU. Главой Среднеуральска он стал 25 апреля 2019 года. Но уже через год пошли слухи об его отставке. Первая негативная реакция у подчиненных Зашляпина появилась на рядовом заседании гордумы, на котором он перебивал докладчиков и допускал странные выкрики и высказывания. А после Зашляпиным заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства заподозрили, что он допустил конфликт интересов, возникший из-за аффированных с ним и его семьей компаний. По версии силовиков, в 2020-м одна из подконтрольных Зашляпину компаний получила около 626 млн рублей по муниципальному контракту. В его действиях усмотрели грубое нарушение антикоррупционного законодательства. Свой пост Зашляпин покинул в январе 2021-го и стал предпринимателем. Его сменил действующий в то время руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. Через месяц после отставки в местную администрацию нагрянули сотрудники ФСБ и СКР. Поначалу их связывали с работой Зашляпина. Потом появилась версия, что претензии были связаны с работой бывшего начальника юротдела Ольги Колесниковой. Силовики подозревали, что в мэрии могли быть «мертвые души». Зашляпин тогда это опровергал и говорил, что, возможно, у правоохранителей возникли вопросы к работе МКУ ЖКХ. В конце июля 2021-го Зашляпин подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты на выборах думы Среднеуральска (в итоге стал им). А в августе занялся стройкой в Екатеринбурге (согласовывал с властями строительство многоэтажки рядом с площадью Первой Пятилетки на Уралмаше). Осенью того же года в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Среднеуральска нагрянули с обысками из-за махинаций по разработке документов на реконструкцию очистных сооружений города (ущерб — 21 млн рублей). Правоохранители считали, что начальство МКУ, несмотря на предоставленные им поддельные документы, оплатило работы подрядчика — ООО «СУСУ» — фирмы, связанной с Зашляпиным. При этом ранее новое руководство Среднеуральска расторгло контракт с «СУСУ», а УФАС признала компанию недобросовестным и подала иски о взыскании полученных сумм. Задержание Зашляпина Сотрудники ФСБ РФ и отдела по расследованию особо важных дел Военно-следственного управления ЦВО задержали Зашляпина накануне. Его подозревают в коррупции. Размер взятки источнику URA.RU неизвестен. Сейчас с Зашляпиным проводятся следственные действия. Скоро его отвезут в суд для избрания меры пресечения. Официальных комментариев от силовых структур нет. Адвокат Зашляпина отказался от комментариев.