Взрывы в районе ростовского аэропорта и ночные атаки ВСУ: карта СВО 24 декабря

ВС РФ ударили по военным аэродромам и складам ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные нанесли огневое поражение по украинским военным аэродромам
Российские военные нанесли огневое поражение по украинским военным аэродромам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 24 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по Ростовской области. В регионе системы ПВО уничтожили около восьми вражеских дронов над аэропортом Миллерово. Российская армия в ответ нанесла удары по военным аэродромам и складам ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации на 24 декабря — в материале URA.RU. 

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Взрывы на территории Украины

В ночь на 24 декабря на Украине в нескольких районах были слышны взрывы. В частности, серия взрывов произошла в Хмельницкой области и Киеве. В Житомирской, Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. По данным Минобороны РФ, удары были нанесены по военным аэродромам и складам ВСУ.

Удары БПЛА по регионам РФ

В ведомстве также сообщили, что минувшей ночью средства ПВО сработали в Ростовской области в районе аэродрома Миллерово. Глава региона Юрий Слюсарь отметил, что системы ПВО сбили восемь дронов с вечера прошлого дня. Еще один был сбит над Воронежской областью. В том числе три украинских дрона были уничтожены над Крымом, передает telegram-канал «Два Майора».

Харьковское направление

В Харьковской области российское военные группировки войск «Север» водрузили российский флаг на вышку радиосвязи в Старице. На этом же направлении ВС РФ перерезали трассу Двуречная-Купянск, лишив противника снабжения. После освобождения Лозовой российские войска атакуют в направлениях Богуславки и Боровой, нанося удары по укрепрайонам противника. Потери ВСУ на этом участке значительно возросли.

Курское направление

В Курской области продолжаются тяжелые бои. ВС России продвигаются в лесах Суджанского района и окрестностях Николаево-Дарьино, несмотря на пять безуспешных контратак ВСУ с использованием БМП «Бредли» и БТР «М-113».

Покровское направление

В районе Покровска ВС РФ продолжают наступление с юго-запада от Даченского. Боевые действия также активно ведутся в районе Новотроицкого и к югу от него. Российские войска активно продвигаются на юго-запад от Покровска, занимая позиции на обширном участке фронта. В Кременной украинские боевики усилили удары по мирному населению и инфраструктуре, стремясь уничтожить критически важные объекты и запугать жителей. Используя БПЛА, они целенаправленно наносят удары по гражданским объектам. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем telegram-канале.

Кураховское направление 

В районе Курахово продолжаются активные боевые действия. К юго-западу от города ВС РФ осуществляют продвигаться к Константинополю, при этом зона их контроля расширяется в сторону Зеленовки. Из районов, которые были освобождены ранее, военнослужащие проводят эвакуацию гражданского населения. В центральной части Курахово активно продолжаются столкновения за контроль над оставшимися многоэтажными зданиями.

Времевское направление

На времевском направлении российские войска разрушили мост через реку Мокрые Ялы в населенном пункте Великая Новоселка. Это событие произошло на фоне освобождения населенного пункта Сторожевое и укрепления позиций в населенном пункте Новый Комар. Разрушение моста нарушило логистику украинского гарнизона, лишая его возможности использовать последнюю крупную дорогу для подвоза, идущую с запада.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 24 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по Ростовской области. В регионе системы ПВО уничтожили около восьми вражеских дронов над аэропортом Миллерово. Российская армия в ответ нанесла удары по военным аэродромам и складам ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации на 24 декабря — в материале URA.RU.  Взрывы на территории Украины В ночь на 24 декабря на Украине в нескольких районах были слышны взрывы. В частности, серия взрывов произошла в Хмельницкой области и Киеве. В Житомирской, Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. По данным Минобороны РФ, удары были нанесены по военным аэродромам и складам ВСУ. Удары БПЛА по регионам РФ В ведомстве также сообщили, что минувшей ночью средства ПВО сработали в Ростовской области в районе аэродрома Миллерово. Глава региона Юрий Слюсарь отметил, что системы ПВО сбили восемь дронов с вечера прошлого дня. Еще один был сбит над Воронежской областью. В том числе три украинских дрона были уничтожены над Крымом, передает telegram-канал «Два Майора». Харьковское направление В Харьковской области российское военные группировки войск «Север» водрузили российский флаг на вышку радиосвязи в Старице. На этом же направлении ВС РФ перерезали трассу Двуречная-Купянск, лишив противника снабжения. После освобождения Лозовой российские войска атакуют в направлениях Богуславки и Боровой, нанося удары по укрепрайонам противника. Потери ВСУ на этом участке значительно возросли. Курское направление В Курской области продолжаются тяжелые бои. ВС России продвигаются в лесах Суджанского района и окрестностях Николаево-Дарьино, несмотря на пять безуспешных контратак ВСУ с использованием БМП «Бредли» и БТР «М-113». Покровское направление В районе Покровска ВС РФ продолжают наступление с юго-запада от Даченского. Боевые действия также активно ведутся в районе Новотроицкого и к югу от него. Российские войска активно продвигаются на юго-запад от Покровска, занимая позиции на обширном участке фронта. В Кременной украинские боевики усилили удары по мирному населению и инфраструктуре, стремясь уничтожить критически важные объекты и запугать жителей. Используя БПЛА, они целенаправленно наносят удары по гражданским объектам. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем telegram-канале. Кураховское направление  В районе Курахово продолжаются активные боевые действия. К юго-западу от города ВС РФ осуществляют продвигаться к Константинополю, при этом зона их контроля расширяется в сторону Зеленовки. Из районов, которые были освобождены ранее, военнослужащие проводят эвакуацию гражданского населения. В центральной части Курахово активно продолжаются столкновения за контроль над оставшимися многоэтажными зданиями. Времевское направление На времевском направлении российские войска разрушили мост через реку Мокрые Ялы в населенном пункте Великая Новоселка. Это событие произошло на фоне освобождения населенного пункта Сторожевое и укрепления позиций в населенном пункте Новый Комар. Разрушение моста нарушило логистику украинского гарнизона, лишая его возможности использовать последнюю крупную дорогу для подвоза, идущую с запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...