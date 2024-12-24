Взрывы в районе ростовского аэропорта и ночные атаки ВСУ: карта СВО 24 декабря

В ночь на 24 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по Ростовской области. В регионе системы ПВО уничтожили около восьми вражеских дронов над аэропортом Миллерово. Российская армия в ответ нанесла удары по военным аэродромам и складам ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации на 24 декабря — в материале URA.RU.
Взрывы на территории Украины
В ночь на 24 декабря на Украине в нескольких районах были слышны взрывы. В частности, серия взрывов произошла в Хмельницкой области и Киеве. В Житомирской, Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. По данным Минобороны РФ, удары были нанесены по военным аэродромам и складам ВСУ.
Удары БПЛА по регионам РФ
В ведомстве также сообщили, что минувшей ночью средства ПВО сработали в Ростовской области в районе аэродрома Миллерово. Глава региона Юрий Слюсарь отметил, что системы ПВО сбили восемь дронов с вечера прошлого дня. Еще один был сбит над Воронежской областью. В том числе три украинских дрона были уничтожены над Крымом, передает telegram-канал «Два Майора».
Харьковское направление
В Харьковской области российское военные группировки войск «Север» водрузили российский флаг на вышку радиосвязи в Старице. На этом же направлении ВС РФ перерезали трассу Двуречная-Купянск, лишив противника снабжения. После освобождения Лозовой российские войска атакуют в направлениях Богуславки и Боровой, нанося удары по укрепрайонам противника. Потери ВСУ на этом участке значительно возросли.
Курское направление
В Курской области продолжаются тяжелые бои. ВС России продвигаются в лесах Суджанского района и окрестностях Николаево-Дарьино, несмотря на пять безуспешных контратак ВСУ с использованием БМП «Бредли» и БТР «М-113».
Покровское направление
В районе Покровска ВС РФ продолжают наступление с юго-запада от Даченского. Боевые действия также активно ведутся в районе Новотроицкого и к югу от него. Российские войска активно продвигаются на юго-запад от Покровска, занимая позиции на обширном участке фронта. В Кременной украинские боевики усилили удары по мирному населению и инфраструктуре, стремясь уничтожить критически важные объекты и запугать жителей. Используя БПЛА, они целенаправленно наносят удары по гражданским объектам. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем telegram-канале.
Кураховское направление
В районе Курахово продолжаются активные боевые действия. К юго-западу от города ВС РФ осуществляют продвигаться к Константинополю, при этом зона их контроля расширяется в сторону Зеленовки. Из районов, которые были освобождены ранее, военнослужащие проводят эвакуацию гражданского населения. В центральной части Курахово активно продолжаются столкновения за контроль над оставшимися многоэтажными зданиями.
Времевское направление
На времевском направлении российские войска разрушили мост через реку Мокрые Ялы в населенном пункте Великая Новоселка. Это событие произошло на фоне освобождения населенного пункта Сторожевое и укрепления позиций в населенном пункте Новый Комар. Разрушение моста нарушило логистику украинского гарнизона, лишая его возможности использовать последнюю крупную дорогу для подвоза, идущую с запада.
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