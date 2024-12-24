Чтобы все смеялись и хлопали: 25 новогодних поздравлений для коллег

Новый год — время, когда улыбаются даже самые строгие начальники, а чаты взрываются поздравлениями. Как сделать так, чтобы ваше пожелание не затерялось среди стандартных «счастья, здоровья, успехов в работе»? URA.RU собрало топ-25 самых смешных и оригинальных новогодних поздравлений для коллег. Эти тексты подарят вашим сослуживцам улыбки, снимут напряжение или даже помогут получить премию.
Легкость и юмор в работе
«Желаю вам стабильности, но не такой, как у офисного кулера, который стабильно пуст в самый жаркий день. Пусть ваш рабочий стол всегда будет чистым (ну или хотя бы с местом для кружки кофе), а рабочие задачи — такими же понятными, как инструкции на упаковке чая. Пусть начальство ценит, коллеги поддерживают, а премии приходят чаще, чем отчёты. Желаю, чтобы ваша энергия не заканчивалась на первой половине дня, а пятницы чувствовались уже с утра вторника».
«Дорогие коллеги! Пусть в следующем году офисный стул будет мягким, задачи — простыми, а зарплата — такой, что на нее можно было купить не только кофе, но и к нему хорошенький пирожок!»
«Поздравляю! Пусть новый год принесет нам улучшения: зарплата — выше, задачи — проще, а рабочий чат пусть молчит по ночам, как совесть после пятничного обеда на полтора часа!»
«Дорогие коллеги! Пусть в новом году каждое утро начинается с горячего кофе, а не со слов „У нас проблема“. Пусть зарплата будет такой же стабильной, как наш интернет, а начальник — таким же добрым, как Дед Мороз после бокала шампанского!»
Офисные будни без сбоев и с успехами
«С Новым годом! Желаю, чтобы в офисе появилась кнопка „перезагрузка“ для начальника в плохом настроении и „обновить“ для зарплаты — каждый месяц!»
«С Новым годом, коллеги! Желаю, чтобы в следующем году отчеты сами писались, задачи сами решались, а начальник чаще говорил: „Отдыхайте, вы все заслужили!“»
«Дорогие коллеги! С Новым годом! Пусть в этом году ваши проекты будут выполнены с такой же непоколебимой надежностью, с какой ваш принтер отказывается печатать в самый ответственный момент! Шучу, конечно! Пусть ваша продуктивность не зависает на словах „Ошибка №404“, а решения приходят быстрее, чем техподдержка на вызов. Желаю вам четко и с первого раза „распечатывать“ свои успехи, не зажевывая ни одной важной детали. Пусть каждый проект выходит гладко, как чистый лист бумаги, а ваша мотивация всегда остается заряженной на 100%. С праздником, коллеги! Пусть новый год будет без сбоев и с постоянным потоком „премий в печать“!»
«Коллеги, с праздником! Желаю вам в новом году стабильного интернета, который не будет пропадать на онлайн-совещаниях, и стабильной мотивации, которая не исчезает после первой чашки кофе. Пусть задачи решаются быстрее, чем вы успеваете сказать „я подумаю“, а зарплата радует так же, как новость о неожиданном выходном. Если что-то пойдет не так — всегда можно сказать: „Это не моя зона ответственности“. С Новым годом!»
Про баланс, отдых и удовольствие от жизни
«Дорогие коллеги! С Новым годом! Желаю вам в следующем году огромного успеха — но не такого, который заставит вас забыть о всех друзьях и хобби. Не буду желать вам бесконечного богатства — потому что, как показывает практика, счастье не в деньгах. А вот хорошего настроения пожелаю — такого, чтобы вы улыбались даже в понедельник утром. Пусть в Новом году будет много поводов для смеха и радости, а все неприятности останутся в прошлом году. С праздником!»
«Коллеги, с Новым годом! Пусть ваши успехи будут такими же впечатляющими, чем звук мышки, которую начальник швыряет на совещании!»
«С Новым годом! Желаю, чтобы твои дела закрывались быстрее, чем вкладки браузера, когда начальник подходит сзади. Пусть работа не отнимает последние силы, а приносит первые миллионы и много-много свободного времени!»
«Дорогие коллеги! С наступающим Новым годом! Пусть в следующем году работа станет такой, чтобы вы не путали будни с выходными — потому что выходные будут чаще. Желаю, чтобы дедлайны двигались сами, задачи решались волшебным образом, а отчеты сдавались с первой попытки, как заветный уровень в игре. Пусть зарплата растет так же быстро, как очередь в офисный кулер, а начальник радует новостями чаще, чем просьбами „срочно доделать“».
«Желаю вам в следующем году быть такими же продуктивными, как наш интернет утром — быстрым и без перебоев. Пусть задачи не наваливаются, как письма в понедельник, а зарплата растет так же уверенно, как количество уведомлений в рабочем чате».
«Желаю вам в следующем году высокой продуктивности — но не такой, которая приводит к полному выгоранию и бессонным ночам. Не буду желать вам бесконечных премий — потому что, как показывает практика, их все равно не хватает на все хотелки. А вот легкой работы пожелаю — такой, чтобы вы успевали и работать эффективно, и наслаждаться жизнью вне офиса. Пусть ваш рабочий процесс будет гладким, без зависаний и багов, а кофе в кулере всегда свежим и крепким. С праздником, коллеги!»
«Желаю, чтобы начальник чаще говорил: „Отлично, берите выходной!“, а кофе-машина работала усерднее, чем мы по пятницам. Пусть год будет легким, как наш обед в офисной столовой, и веселым, как корпоратив ближе к полуночи. С праздником, коллеги!»
«Желаю вам в следующем году найти баланс между „работать“ и „не слишком напрягаться“. Пусть совещания будут короткими, задачи — выполнимыми, а отчеты — такими, чтобы их можно было отправить в последний момент, не краснея. Желаю вам крепкого здоровья, как у нашего офисного фикуса, и терпения, как у чайника, который каждый день кипятит воду для всех. С Новым годом, друзья!».
Короткие смешные поздравления
«С Новым годом! Пусть зарплата растет, а начальник спит!»
«Коллеги, с праздником! Пусть работа идет, а зарплата бежит впереди нее!»
«Коллеги, с Новым годом! Боже храни отпуск!»
«С Новым годом! Больше кофе, меньше работы!»
«С Новым годом! Пусть офисный принтер работает, а вы — не перерабатываете!»
«Коллеги, с праздником! Желаю, чтобы начальник улыбался чаще, чем вы смотрите на часы в 17:59!»
«Коллеги, с праздником! Пусть будет весело!»
«С Новым годом! За легкий год и большую зарплату!»
«С Новым годом! Желаю, чтобы в новом году ваш компьютер зависал только на сайте с подарками, а начальник зависал в отпуске подальше от офиса!»
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