В Екатеринбурге горожане обратили внимание на парковку владельца пикапа Tesla Cybertruck, который заехал за бордюр, встав на островок с газоном. Кадром поделился читатель URA.RU.
«Разве встать негде? Места свободные есть, зачем заезжать на пешеходную зону? Все прекрасно видят „Кибертрак“, необязательно нарушать ПДД ради привлечения внимания», — негодует собеседник.
Первый раз Tesla Cybertruck заметили на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге.
Tesla Cybertruck разработал предприниматель Илон Маск. Цены на электромобиль в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!