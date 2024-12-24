Владелец электрокара от Илона Маска паркует его на газонах в Екатеринбурге. Фото

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Снегопад. Курган , сугроб, погода, снегопад, автомобили, парковка, легковушка, снег
Иномарка появилась в Екатеринбурге совсем недавно (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге горожане обратили внимание на парковку владельца пикапа Tesla Cybertruck, который заехал за бордюр, встав на островок с газоном. Кадром поделился читатель URA.RU.

«Разве встать негде? Места свободные есть, зачем заезжать на пешеходную зону? Все прекрасно видят „Кибертрак“, необязательно нарушать ПДД ради привлечения внимания», — негодует собеседник.

Первый раз Tesla Cybertruck заметили на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге.

Tesla Cybertruck разработал предприниматель Илон Маск. Цены на электромобиль в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.

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В Екатеринбурге горожане обратили внимание на парковку владельца пикапа Tesla Cybertruck, который заехал за бордюр, встав на островок с газоном. Кадром поделился читатель URA.RU. «Разве встать негде? Места свободные есть, зачем заезжать на пешеходную зону? Все прекрасно видят „Кибертрак“, необязательно нарушать ПДД ради привлечения внимания», — негодует собеседник. Первый раз Tesla Cybertruck заметили на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге. Tesla Cybertruck разработал предприниматель Илон Маск. Цены на электромобиль в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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