Владелец электрокара от Илона Маска паркует его на газонах в Екатеринбурге. Фото

24 декабря 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Иномарка появилась в Екатеринбурге совсем недавно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге горожане обратили внимание на парковку владельца пикапа Tesla Cybertruck, который заехал за бордюр, встав на островок с газоном. Кадром поделился читатель URA.RU. «Разве встать негде? Места свободные есть, зачем заезжать на пешеходную зону? Все прекрасно видят „Кибертрак“, необязательно нарушать ПДД ради привлечения внимания», — негодует собеседник. Первый раз Tesla Cybertruck заметили на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге. Tesla Cybertruck разработал предприниматель Илон Маск. Цены на электромобиль в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге горожане обратили внимание на парковку владельца пикапа Tesla Cybertruck, который заехал за бордюр, встав на островок с газоном. Кадром поделился читатель URA.RU. «Разве встать негде? Места свободные есть, зачем заезжать на пешеходную зону? Все прекрасно видят „Кибертрак“, необязательно нарушать ПДД ради привлечения внимания», — негодует собеседник. Первый раз Tesla Cybertruck заметили на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге. Tesla Cybertruck разработал предприниматель Илон Маск. Цены на электромобиль в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.