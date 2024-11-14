По Екатеринбургу второй день подряд колесит пикап Tesla Cybertruck, который разработал предприниматель Илон Маск. Электрокар запечатлели днем 14 ноября в районе Автовокзала.
Необычную иномарку без госномеров заметили в жилом комплексе «Чемпион Парк». Судя по видео telegram-канала «Свет», автомобиль заехал в паркинг. Вчера машина промчалась по проспекту Ленина возле мэрии и направилась в сторону Плотинки.
Цены на Tesla Cybertruck в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.
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