По Екатеринбургу колесит новый электрокар от Илона Маска. Видео

По Екатеринбургу второй день подряд колесит Tesla Cybertruck
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Машину заметили в ЖК «Чемпион Парк» (архивное фото) Фото:

По Екатеринбургу второй день подряд колесит пикап Tesla Cybertruck, который разработал предприниматель Илон Маск. Электрокар запечатлели днем 14 ноября в районе Автовокзала.

Необычную иномарку без госномеров заметили в жилом комплексе «Чемпион Парк». Судя по видео telegram-канала «Свет», автомобиль заехал в паркинг. Вчера машина промчалась по проспекту Ленина возле мэрии и направилась в сторону Плотинки.

Цены на Tesla Cybertruck в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.

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По Екатеринбургу второй день подряд колесит пикап Tesla Cybertruck, который разработал предприниматель Илон Маск. Электрокар запечатлели днем 14 ноября в районе Автовокзала. Необычную иномарку без госномеров заметили в жилом комплексе «Чемпион Парк». Судя по видео telegram-канала «Свет», автомобиль заехал в паркинг. Вчера машина промчалась по проспекту Ленина возле мэрии и направилась в сторону Плотинки. Цены на Tesla Cybertruck в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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