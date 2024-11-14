По Екатеринбургу колесит новый электрокар от Илона Маска. Видео

По Екатеринбургу второй день подряд колесит Tesla Cybertruck

14 ноября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Машину заметили в ЖК «Чемпион Парк» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По Екатеринбургу второй день подряд колесит пикап Tesla Cybertruck, который разработал предприниматель Илон Маск. Электрокар запечатлели днем 14 ноября в районе Автовокзала. Необычную иномарку без госномеров заметили в жилом комплексе «Чемпион Парк». Судя по видео telegram-канала «Свет», автомобиль заехал в паркинг. Вчера машина промчалась по проспекту Ленина возле мэрии и направилась в сторону Плотинки. Цены на Tesla Cybertruck в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По Екатеринбургу второй день подряд колесит пикап Tesla Cybertruck, который разработал предприниматель Илон Маск. Электрокар запечатлели днем 14 ноября в районе Автовокзала. Необычную иномарку без госномеров заметили в жилом комплексе «Чемпион Парк». Судя по видео telegram-канала «Свет», автомобиль заехал в паркинг. Вчера машина промчалась по проспекту Ленина возле мэрии и направилась в сторону Плотинки. Цены на Tesla Cybertruck в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.