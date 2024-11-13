В Екатеринбурге вечером 13 ноября по проспекту Ленина проехал пикап Tesla Cybertruck, которую разработал предприниматель Илон Маск. Электромобиль успели запечатлеть очевидцы.
Судя по видео, иномарка передвигается по Екатеринбургу без госномера. Она проехала мимо горадминистрации и направилась в сторону Плотинки. Машина сразу же привлекла внимание горожан.
Цены на Tesla Cybertruck в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.
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