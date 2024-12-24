Книга про Екатеринбург 90-х экс-соратника Ройзмана* вызвала ажиотаж

Книга Андрея Кабанова, основателя фонда «Город без наркотиков» и экс-соратника бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), пользуется популярностью еще до выхода в свет. Читатели начали бронировать «Криминальный Екатеринбург» за два месяца до старта продаж, рассказали URA.RU представители автора.
«Всего напечатано 2000 книг. При этом четверть тиража по предзаказу уже зарезервирована, хотя мы объявили о предстоящей продаже лишь неделю назад», — поделились собеседники.
В книге Кабанов рассказывает о себе, преступных сообществах «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и «афганцах». Также в произведении писатель делится, как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. Выпускает книгу крупнейшее в России издательство «Эксмо-АСТ». В перспективе по рассказам Кабанова хотят снять сериал, близкий по духу к «Слову пацана».
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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