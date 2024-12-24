Книга про Екатеринбург 90-х экс-соратника Ройзмана* вызвала ажиотаж

Тираж книги «Криминальный Екатеринбург» Андрея Кабанова зарезервирован на 25%
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Прощание с Игорем Сычевым. Екатеринбург, кабанов андрей
Андрей Кабанов заключил договор с издательством «Эксмо-АСТ» в июле 2024 года Фото:

Книга Андрея Кабанова, основателя фонда «Город без наркотиков» и экс-соратника бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), пользуется популярностью еще до выхода в свет. Читатели начали бронировать «Криминальный Екатеринбург» за два месяца до старта продаж, рассказали URA.RU представители автора.

«Всего напечатано 2000 книг. При этом четверть тиража по предзаказу уже зарезервирована, хотя мы объявили о предстоящей продаже лишь неделю назад», — поделились собеседники.

В книге Кабанов рассказывает о себе, преступных сообществах «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и «афганцах». Также в произведении писатель делится, как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. Выпускает книгу крупнейшее в России издательство «Эксмо-АСТ». В перспективе по рассказам Кабанова хотят снять сериал, близкий по духу к «Слову пацана».

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Книга Андрея Кабанова, основателя фонда «Город без наркотиков» и экс-соратника бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), пользуется популярностью еще до выхода в свет. Читатели начали бронировать «Криминальный Екатеринбург» за два месяца до старта продаж, рассказали URA.RU представители автора. «Всего напечатано 2000 книг. При этом четверть тиража по предзаказу уже зарезервирована, хотя мы объявили о предстоящей продаже лишь неделю назад», — поделились собеседники. В книге Кабанов рассказывает о себе, преступных сообществах «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и «афганцах». Также в произведении писатель делится, как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. Выпускает книгу крупнейшее в России издательство «Эксмо-АСТ». В перспективе по рассказам Кабанова хотят снять сериал, близкий по духу к «Слову пацана». *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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