Книга про Екатеринбург 90-х экс-соратника Ройзмана* вызвала ажиотаж

Тираж книги «Криминальный Екатеринбург» Андрея Кабанова зарезервирован на 25%

24 декабря 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Андрей Кабанов заключил договор с издательством «Эксмо-АСТ» в июле 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Книга Андрея Кабанова, основателя фонда «Город без наркотиков» и экс-соратника бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), пользуется популярностью еще до выхода в свет. Читатели начали бронировать «Криминальный Екатеринбург» за два месяца до старта продаж, рассказали URA.RU представители автора. «Всего напечатано 2000 книг. При этом четверть тиража по предзаказу уже зарезервирована, хотя мы объявили о предстоящей продаже лишь неделю назад», — поделились собеседники. В книге Кабанов рассказывает о себе, преступных сообществах «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и «афганцах». Также в произведении писатель делится, как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. Выпускает книгу крупнейшее в России издательство «Эксмо-АСТ». В перспективе по рассказам Кабанова хотят снять сериал, близкий по духу к «Слову пацана». *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Книга Андрея Кабанова, основателя фонда «Город без наркотиков» и экс-соратника бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), пользуется популярностью еще до выхода в свет. Читатели начали бронировать «Криминальный Екатеринбург» за два месяца до старта продаж, рассказали URA.RU представители автора. «Всего напечатано 2000 книг. При этом четверть тиража по предзаказу уже зарезервирована, хотя мы объявили о предстоящей продаже лишь неделю назад», — поделились собеседники. В книге Кабанов рассказывает о себе, преступных сообществах «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и «афганцах». Также в произведении писатель делится, как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. Выпускает книгу крупнейшее в России издательство «Эксмо-АСТ». В перспективе по рассказам Кабанова хотят снять сериал, близкий по духу к «Слову пацана». *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов