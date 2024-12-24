Дети зарубленного топором следователя в Перми пытались спасти отца

Дети пермского следователя Евгения Середкина, который был зарублен топором, пытались спасти его. Сын кидался на нападавшего с ножом, а дочь пыталась оттащить убийцу. Новые подробности шокирующего преступления открылись во время прений сторон в Пермском краевом суде.
«Головин был безжалостен и проявил бессердечие. В момент убийства в квартире находились дети Середкина. Середкин кричал и просил о помощи. Девочка пыталась оттащить Головина, а сын пытался ударить Головина ножом», — передает 59.RU слова гособвинителя. Именно дети позвонили своей матери и сказали, что Середкин убит. В тот момент они оба были в истерике.
Сторона обвинения считает, что вина Головина доказана полностью. Он признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у отца. Также Головин перевел детям покойного 150 тысяч рублей. По мнению прокуратуры, Головина следует лишить свободы на 19 лет, а также обязать выплатить материальный ущерб по 3 млн детям и 2,5 млн отцу убитого.
Убийство следователя Евгения Середкина произошло в ночь 10 сентября. Преступник пришел к нему домой и нанес 81 удар топором. В убийстве признался пенсионер Росгвардии Алексей Головин. Он был новым мужем экс-супруги Середкина.
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