Дети зарубленного топором следователя в Перми пытались спасти отца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Головин признался в убийстве следователя Середкина
Алексей Головин признался в убийстве следователя Середкина Фото:

Дети пермского следователя Евгения Середкина, который был зарублен топором, пытались спасти его. Сын кидался на нападавшего с ножом, а дочь пыталась оттащить убийцу. Новые подробности шокирующего преступления открылись во время прений сторон в Пермском краевом суде.

«Головин был безжалостен и проявил бессердечие. В момент убийства в квартире находились дети Середкина. Середкин кричал и просил о помощи. Девочка пыталась оттащить Головина, а сын пытался ударить Головина ножом», — передает 59.RU слова гособвинителя. Именно дети позвонили своей матери и сказали, что Середкин убит. В тот момент они оба были в истерике.

Сторона обвинения считает, что вина Головина доказана полностью. Он признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у отца. Также Головин перевел детям покойного 150 тысяч рублей. По мнению прокуратуры, Головина следует лишить свободы на 19 лет, а также обязать выплатить материальный ущерб по 3 млн детям и 2,5 млн отцу убитого.

Убийство следователя Евгения Середкина произошло в ночь 10 сентября. Преступник пришел к нему домой и нанес 81 удар топором. В убийстве признался пенсионер Росгвардии Алексей Головин. Он был новым мужем экс-супруги Середкина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети пермского следователя Евгения Середкина, который был зарублен топором, пытались спасти его. Сын кидался на нападавшего с ножом, а дочь пыталась оттащить убийцу. Новые подробности шокирующего преступления открылись во время прений сторон в Пермском краевом суде. «Головин был безжалостен и проявил бессердечие. В момент убийства в квартире находились дети Середкина. Середкин кричал и просил о помощи. Девочка пыталась оттащить Головина, а сын пытался ударить Головина ножом», — передает 59.RU слова гособвинителя. Именно дети позвонили своей матери и сказали, что Середкин убит. В тот момент они оба были в истерике. Сторона обвинения считает, что вина Головина доказана полностью. Он признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у отца. Также Головин перевел детям покойного 150 тысяч рублей. По мнению прокуратуры, Головина следует лишить свободы на 19 лет, а также обязать выплатить материальный ущерб по 3 млн детям и 2,5 млн отцу убитого. Убийство следователя Евгения Середкина произошло в ночь 10 сентября. Преступник пришел к нему домой и нанес 81 удар топором. В убийстве признался пенсионер Росгвардии Алексей Головин. Он был новым мужем экс-супруги Середкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...