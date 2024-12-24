Путин запретил госрегистрацию юрлиц, связанных с иностранцами в Донбассе

В Донбассе и Новороссии запрещена регистрация юрлиц с иностранцами из недружественных стран, говорится в указе Путина
Установлен запрет на регистрацию юридических лиц, связанных с иностранными гражданами из недружественных стран, на территории Донбасса и Новороссии до 2026 года. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина.
«До 2026 года запретить госрегистрацию находящихся в Донбассе и Новороссии юрлиц, связанных с иностранцами из недружественных стран», — говорится в тексте указа. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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