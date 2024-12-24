Сбежавший из России журналист Колезев* попал под новое уголовное дело

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Совет неравнодушных граждан в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, колезев дмитрий
Дмитрий Колезев* в этом году получил вид на жительство в Португалии Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Следователи СКР завели новое уголовное дело на екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ), покинувшего страну после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказали правоохранители.

«В отношении екатеринбургского журналиста Колезева возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей иноагента», — передает ТАСС слова источника в силовых структурах. Дело завели из-за отказов предоставлять сведения об источниках зарубежного финансирования и получаемого от них имущества. За это ему грозит до двух лет лишения свободы.

Колезева также обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за постов в соцсетях о ситуации в украинском городе Буче. Он заочно приговорен к 7,5 года колонии. Колезев является бывшим главным редактором интернет-газеты Znak.com (действовала с декабря 2012 года). В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году журналиста объявили в розыск.

*Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Следователи СКР завели новое уголовное дело на екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ), покинувшего страну после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказали правоохранители. «В отношении екатеринбургского журналиста Колезева возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей иноагента», — передает ТАСС слова источника в силовых структурах. Дело завели из-за отказов предоставлять сведения об источниках зарубежного финансирования и получаемого от них имущества. За это ему грозит до двух лет лишения свободы. Колезева также обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за постов в соцсетях о ситуации в украинском городе Буче. Он заочно приговорен к 7,5 года колонии. Колезев является бывшим главным редактором интернет-газеты Znak.com (действовала с декабря 2012 года). В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году журналиста объявили в розыск. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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