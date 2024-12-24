В загадочной смерти младенца в Челябинске обвинили его дядю

С начала декабря мужчина находится в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В смерти новорожденного младенца в Челябинске обвинили его дядю. Ранее в причинении смертельных травм подозревали соседского ребенка. Мужчина уже находится в СИЗО. Выйти ему не позволили, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Органами предварительного следствия он обвиняется в умышленном причинении телесных повреждений своему племяннику. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Адвокат пытался оспорить решение об аресте. По его мнению, обстоятельства, изложенные следователем в ходатайстве об избрании меры пресечения, не нашли своего подтверждения, не учтены положительные сведения о личности обвиняемого, который не намерен скрываться от органов следствия и препятствовать ходу расследования.

«Прокурор полагал, что оснований для освобождения обвиняемого из-под стражи и избрания более мягкой меры пресечения не имеется. С учетом позиции прокурора Челябинский областной суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражей без изменения», — отметили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Инцидент произошел летом в одной из квартир дома по улице Агалакова. Проснувшись, мать ребенка обнаружила его мертвым. Изначально под подозрение попал соседский ребенок, который остался ночевать в доме семьи.