В загадочной смерти младенца в Челябинске обвинили его дядю

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С начала декабря мужчина находится в СИЗО Фото:

В смерти новорожденного младенца в Челябинске обвинили его дядю. Ранее в причинении смертельных травм подозревали соседского ребенка. Мужчина уже находится в СИЗО. Выйти ему не позволили, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Органами предварительного следствия он обвиняется в умышленном причинении телесных повреждений своему племяннику. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Адвокат пытался оспорить решение об аресте. По его мнению, обстоятельства, изложенные следователем в ходатайстве об избрании меры пресечения, не нашли своего подтверждения, не учтены положительные сведения о личности обвиняемого, который не намерен скрываться от органов следствия и препятствовать ходу расследования.

«Прокурор полагал, что оснований для освобождения обвиняемого из-под стражи и избрания более мягкой меры пресечения не имеется. С учетом позиции прокурора Челябинский областной суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражей без изменения», — отметили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Инцидент произошел летом в одной из квартир дома по улице Агалакова. Проснувшись, мать ребенка обнаружила его мертвым. Изначально под подозрение попал соседский ребенок, который остался ночевать в доме семьи.

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В смерти новорожденного младенца в Челябинске обвинили его дядю. Ранее в причинении смертельных травм подозревали соседского ребенка. Мужчина уже находится в СИЗО. Выйти ему не позволили, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Органами предварительного следствия он обвиняется в умышленном причинении телесных повреждений своему племяннику. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Адвокат пытался оспорить решение об аресте. По его мнению, обстоятельства, изложенные следователем в ходатайстве об избрании меры пресечения, не нашли своего подтверждения, не учтены положительные сведения о личности обвиняемого, который не намерен скрываться от органов следствия и препятствовать ходу расследования. «Прокурор полагал, что оснований для освобождения обвиняемого из-под стражи и избрания более мягкой меры пресечения не имеется. С учетом позиции прокурора Челябинский областной суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражей без изменения», — отметили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Инцидент произошел летом в одной из квартир дома по улице Агалакова. Проснувшись, мать ребенка обнаружила его мертвым. Изначально под подозрение попал соседский ребенок, который остался ночевать в доме семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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