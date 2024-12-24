24 декабря 2024

В Кургане дети остались без ледяной горки в крупном микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане просят залить горку
Горожане просят залить горку Фото:

В микрорайоне Рябково поставили елку, но дети хотят еще, чтобы была сделана ледяная горка. Ребятишки будут рады играть на свежем воздухе в каникулы. Об этом житель Кургана рассказал URA.RU.

«Скоро новый год, каникулы у детей. Им нужна горка в Рябково, чтобы радоваться зимнему отдыху. Просим городские власти порадовать наших ребятишек», — подчеркнул житель микрорайона.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в мэрии Кургана сообщили, что на улице Алексеева в Заозерном микрорайоне к новогодним праздникам не будет катка. Залить площадку нельзя из-за технических проблем.

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В микрорайоне Рябково поставили елку, но дети хотят еще, чтобы была сделана ледяная горка. Ребятишки будут рады играть на свежем воздухе в каникулы. Об этом житель Кургана рассказал URA.RU. «Скоро новый год, каникулы у детей. Им нужна горка в Рябково, чтобы радоваться зимнему отдыху. Просим городские власти порадовать наших ребятишек», — подчеркнул житель микрорайона. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в мэрии Кургана сообщили, что на улице Алексеева в Заозерном микрорайоне к новогодним праздникам не будет катка. Залить площадку нельзя из-за технических проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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