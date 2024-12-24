В Кургане дети остались без ледяной горки в крупном микрорайоне

В микрорайоне Рябково поставили елку, но дети хотят еще, чтобы была сделана ледяная горка. Ребятишки будут рады играть на свежем воздухе в каникулы. Об этом житель Кургана рассказал URA.RU.
«Скоро новый год, каникулы у детей. Им нужна горка в Рябково, чтобы радоваться зимнему отдыху. Просим городские власти порадовать наших ребятишек», — подчеркнул житель микрорайона.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в мэрии Кургана сообщили, что на улице Алексеева в Заозерном микрорайоне к новогодним праздникам не будет катка. Залить площадку нельзя из-за технических проблем.
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