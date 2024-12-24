24 декабря 2024

Четыре фигуранта дела о бракованных бронежилетах Минобороны признали вину

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Фигуранты дела о бронежилетах признали вину
Фигуранты дела о бронежилетах признали вину Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Четверо фигурантов дела о поставках бракованных бронежилетов Минобороны России признали вину. Сумма ущерба составила около двух миллиардов рублей. 

«Четверо фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны на сумму порядка двух млрд рублей признали свою вину», — сообщили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС. 

О данном деле стало известно летом 2024 года. Его фигурантами стали Вячеслав Портянников, Сергей Семенихин, Александр Ермаков и Виктор Остапенко. В декабре появился новый фигурант дела. По версии следствия, в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК „Пикет“. Однако обвиняемые использовали полученные средства для приобретения недвижимости и акций в различных компаниях. Один из фигурантов пошел на сделку со следствием

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Четверо фигурантов дела о поставках бракованных бронежилетов Минобороны России признали вину. Сумма ущерба составила около двух миллиардов рублей.  «Четверо фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны на сумму порядка двух млрд рублей признали свою вину», — сообщили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС.  О данном деле стало известно летом 2024 года. Его фигурантами стали Вячеслав Портянников, Сергей Семенихин, Александр Ермаков и Виктор Остапенко. В декабре появился новый фигурант дела. По версии следствия, в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК „Пикет“. Однако обвиняемые использовали полученные средства для приобретения недвижимости и акций в различных компаниях. Один из фигурантов пошел на сделку со следствием. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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