Четыре фигуранта дела о бракованных бронежилетах Минобороны признали вину

Четверо фигурантов дела о поставках бракованных бронежилетов Минобороны России признали вину. Сумма ущерба составила около двух миллиардов рублей.
«Четверо фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны на сумму порядка двух млрд рублей признали свою вину», — сообщили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС.
О данном деле стало известно летом 2024 года. Его фигурантами стали Вячеслав Портянников, Сергей Семенихин, Александр Ермаков и Виктор Остапенко. В декабре появился новый фигурант дела. По версии следствия, в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК „Пикет“. Однако обвиняемые использовали полученные средства для приобретения недвижимости и акций в различных компаниях. Один из фигурантов пошел на сделку со следствием.
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