В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант

В уголовном деле, касающемся некачественных бронежилетов для российской армии, появился новый участник — Михаил Богданов. Об этом говорится в документах суда.
«В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии появился новый фигурант — Михаил Богданов», — передает содержание документа РИА Новости. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2025 года. Богданова обвиняют в посредничестве во взяточничестве, однако он свою вину не признает.
Следствие установило, что сотрудники компании «Пикет» похитили средства, выделенные Минобороны, поставив более 20 тысяч бронежилетов, не соответствующих госконтракту. В деле фигурируют генеральный директор «Пикета» Андрей Есипов и другие сотрудники компании.
Ранее к делу были добавлены новые фигуранты, обвиняемые в аналогичных преступлениях; большинство из них находятся под стражей, а один — под домашним арестом. Обвиняемый Вячеслав Портянников признал свою вину и заключил сделку со следствием, передает «Царьград».
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