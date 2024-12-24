В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант

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Богданова обвиняют в посредничестве во взяточничестве в деле о поставках бронежилетов
Богданова обвиняют в посредничестве во взяточничестве в деле о поставках бронежилетов Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В уголовном деле, касающемся некачественных бронежилетов для российской армии, появился новый участник — Михаил Богданов. Об этом говорится в документах суда.

«В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии появился новый фигурант — Михаил Богданов», — передает содержание документа РИА Новости. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2025 года. Богданова обвиняют в посредничестве во взяточничестве, однако он свою вину не признает.

Следствие установило, что сотрудники компании «Пикет» похитили средства, выделенные Минобороны, поставив более 20 тысяч бронежилетов, не соответствующих госконтракту. В деле фигурируют генеральный директор «Пикета» Андрей Есипов и другие сотрудники компании.

Ранее к делу были добавлены новые фигуранты, обвиняемые в аналогичных преступлениях; большинство из них находятся под стражей, а один — под домашним арестом. Обвиняемый Вячеслав Портянников признал свою вину и заключил сделку со следствием, передает «Царьград».

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В уголовном деле, касающемся некачественных бронежилетов для российской армии, появился новый участник — Михаил Богданов. Об этом говорится в документах суда. «В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии появился новый фигурант — Михаил Богданов», — передает содержание документа РИА Новости. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2025 года. Богданова обвиняют в посредничестве во взяточничестве, однако он свою вину не признает. Следствие установило, что сотрудники компании «Пикет» похитили средства, выделенные Минобороны, поставив более 20 тысяч бронежилетов, не соответствующих госконтракту. В деле фигурируют генеральный директор «Пикета» Андрей Есипов и другие сотрудники компании. Ранее к делу были добавлены новые фигуранты, обвиняемые в аналогичных преступлениях; большинство из них находятся под стражей, а один — под домашним арестом. Обвиняемый Вячеслав Портянников признал свою вину и заключил сделку со следствием, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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