Фигурант дела о бракованных бронежилетах Минобороны пошел на сделку со следствием

Фигурант дела о поставке бракованных бронежилетов российским военным силам Вячеслав Портянников признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием (досудебное соглашение — соглашение, в котором стороны обвинения и защиты согласовывают условия ответственности обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела — прим.ред. URA.RU). Об этом свидетельствует решение суда.
«Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ Вячеслав Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием», — пишет ТАСС со ссылкой на суд. Расследование поставок некачественного обмундирования продолжается.
О том, что личность Вячеслава Портянникова появилась в деле о некачественных бронежилетах для Минобороны России, стало известно в начале сентября 2024 года. Помимо него, тогда в деле появилось еще три фигуранта: Сергей Семенихин, Александр Ермаков и Виктор Остапенко.
Фигуранты, занимавшиеся поставками некачественных бронежилетов для нужд Минобороны РФ, были ранее финансированы этим государственным органом на сумму до 2,4 миллиарда рублей для проведения закупок. В ходе следствия было установлено, что обвиняемые использовали полученные средства для приобретения недвижимости и акций в различных компаниях.
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