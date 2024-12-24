Общество Образование В Екатеринбурге закрыли бывший крупнейший вуз СССР, где готовили учителей В Екатеринбурге 20 декабря закрыли РГППУ 25 декабря 2024 в 09:54 Размер текста - 17 + Главный корпус университета находится на Уралмаше Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге закрыли Российский государственный профессионально-педагогический университет (основан в 1979 году). Вуз присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету. Приказ об этом Минпросвещения РФ издало 20 декабря. «20 декабря 2024 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2024 № 988 принято решение о реорганизации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Уральский государственный педагогический университет“ и федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Российский государственный профессионально-педагогический университет“. В форме присоединения РГППУ к УрГПУ», — следует из документа. Новость по теме Крупный бизнес пытается сорвать закрытие свердловского вуза УрГПУ продолжит вести образовательную программу, сохраняя нынешнюю форму обучения РГППУ, однако название учреждения будет одно. В университете пообещали провести реорганизацию без прерывания занятий студентов. О планах федерального кабмина создать в Екатеринбурге огромный педвуз на базе УрГПУ и РГППУ URA.RU писало в начале прошлого года. Влиятельные свердловские промышленники, которые финансировали вуз, пытались сорвать реорганизацию, так как сомневались в дальнейшей способности готовить квалифицированные кадры для их производств. Закрытие университета также вызвало конфликт в академическом сообществе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге закрыли Российский государственный профессионально-педагогический университет (основан в 1979 году). Вуз присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету. Приказ об этом Минпросвещения РФ издало 20 декабря. «20 декабря 2024 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2024 № 988 принято решение о реорганизации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Уральский государственный педагогический университет“ и федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Российский государственный профессионально-педагогический университет“. В форме присоединения РГППУ к УрГПУ», — следует из документа. УрГПУ продолжит вести образовательную программу, сохраняя нынешнюю форму обучения РГППУ, однако название учреждения будет одно. В университете пообещали провести реорганизацию без прерывания занятий студентов. О планах федерального кабмина создать в Екатеринбурге огромный педвуз на базе УрГПУ и РГППУ URA.RU писало в начале прошлого года. Влиятельные свердловские промышленники, которые финансировали вуз, пытались сорвать реорганизацию, так как сомневались в дальнейшей способности готовить квалифицированные кадры для их производств. Закрытие университета также вызвало конфликт в академическом сообществе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям