В Екатеринбурге закрыли бывший крупнейший вуз СССР, где готовили учителей

В Екатеринбурге закрыли Российский государственный профессионально-педагогический университет (основан в 1979 году). Вуз присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету. Приказ об этом Минпросвещения РФ издало 20 декабря.
«20 декабря 2024 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2024 № 988 принято решение о реорганизации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Уральский государственный педагогический университет“ и федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Российский государственный профессионально-педагогический университет“. В форме присоединения РГППУ к УрГПУ», — следует из документа.
УрГПУ продолжит вести образовательную программу, сохраняя нынешнюю форму обучения РГППУ, однако название учреждения будет одно. В университете пообещали провести реорганизацию без прерывания занятий студентов.
О планах федерального кабмина создать в Екатеринбурге огромный педвуз на базе УрГПУ и РГППУ URA.RU писало в начале прошлого года. Влиятельные свердловские промышленники, которые финансировали вуз, пытались сорвать реорганизацию, так как сомневались в дальнейшей способности готовить квалифицированные кадры для их производств. Закрытие университета также вызвало конфликт в академическом сообществе.
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