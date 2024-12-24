24 декабря 2024

В Екатеринбурге закрыли бывший крупнейший вуз СССР, где готовили учителей

В Екатеринбурге 20 декабря закрыли РГППУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Уралмашевский соцопрос на тему реакции Ройзмана на дело Кинева. Екатеринбург, ргппу, педагогический университет
Главный корпус университета находится на Уралмаше Фото:

В Екатеринбурге закрыли Российский государственный профессионально-педагогический университет (основан в 1979 году). Вуз присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету. Приказ об этом Минпросвещения РФ издало 20 декабря.

«20 декабря 2024 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2024 № 988 принято решение о реорганизации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Уральский государственный педагогический университет“ и федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Российский государственный профессионально-педагогический университет“. В форме присоединения РГППУ к УрГПУ», — следует из документа.

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Крупный бизнес пытается сорвать закрытие свердловского вуза

УрГПУ продолжит вести образовательную программу, сохраняя нынешнюю форму обучения РГППУ, однако название учреждения будет одно. В университете пообещали провести реорганизацию без прерывания занятий студентов.

О планах федерального кабмина создать в Екатеринбурге огромный педвуз на базе УрГПУ и РГППУ URA.RU писало в начале прошлого года. Влиятельные свердловские промышленники, которые финансировали вуз, пытались сорвать реорганизацию, так как сомневались в дальнейшей способности готовить квалифицированные кадры для их производств. Закрытие университета также вызвало конфликт в академическом сообществе.

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В Екатеринбурге закрыли Российский государственный профессионально-педагогический университет (основан в 1979 году). Вуз присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету. Приказ об этом Минпросвещения РФ издало 20 декабря. «20 декабря 2024 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2024 № 988 принято решение о реорганизации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Уральский государственный педагогический университет“ и федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Российский государственный профессионально-педагогический университет“. В форме присоединения РГППУ к УрГПУ», — следует из документа. УрГПУ продолжит вести образовательную программу, сохраняя нынешнюю форму обучения РГППУ, однако название учреждения будет одно. В университете пообещали провести реорганизацию без прерывания занятий студентов. О планах федерального кабмина создать в Екатеринбурге огромный педвуз на базе УрГПУ и РГППУ URA.RU писало в начале прошлого года. Влиятельные свердловские промышленники, которые финансировали вуз, пытались сорвать реорганизацию, так как сомневались в дальнейшей способности готовить квалифицированные кадры для их производств. Закрытие университета также вызвало конфликт в академическом сообществе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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