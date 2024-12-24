24 декабря 2024

На тюменской трассе сбили насмерть пенсионерку. Фото

Под Заводоуковском иномарка сбила насмерть женщину
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на дороге частично ограничено
Движение на дороге частично ограничено Фото:

На трассе Тюмень — Омск водитель Mazda сбил насмерть 61-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла под Заводоуковском.

«На 94-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском городском округе сбита женщина, она погибла. Пешеход переходила федеральную трассу вне пешеходного перехода», — рассказали в пресс-службе.

Движение на дороги частично ограничено. Региональная прокуратура проводит проверку.

Авария произошла утром на дороге Тюмень - Омск
Авария произошла утром на дороге Тюмень - Омск
Фото:

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На трассе Тюмень — Омск водитель Mazda сбил насмерть 61-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла под Заводоуковском. «На 94-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском городском округе сбита женщина, она погибла. Пешеход переходила федеральную трассу вне пешеходного перехода», — рассказали в пресс-службе. Движение на дороги частично ограничено. Региональная прокуратура проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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