Движение на дороге частично ограничено
На трассе Тюмень — Омск водитель Mazda сбил насмерть 61-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла под Заводоуковском.
«На 94-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском городском округе сбита женщина, она погибла. Пешеход переходила федеральную трассу вне пешеходного перехода», — рассказали в пресс-службе.
Движение на дороги частично ограничено. Региональная прокуратура проводит проверку.
Авария произошла утром на дороге Тюмень - Омск
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