24 декабря 2024

Цыган, обвиняемый в убийстве таксистки в Коркино, пытался вернуться на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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В суд Коркино привезли цыгана. Челябинск, цыган
Цыгана оставили в СИЗО до конца марта 2025 года Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Представитель цыганской диаспоры Егор Ю., обвиняемый в убийстве таксистки в Коркино (Челябинская область), 25 декабря пытался оспорить срок в СИЗО и выйти на свободу. Апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменений, цыган остался под стражей. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры области.

«Адвокат обжаловал решение суда первой инстанции. Челябинский облсуд оставил жалобу без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным источника URA.RU в судебной системе, цыган остался под стражей до 23 марта 2025 года. Расследование по делу продолжается.

Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Под подозрение тогда попали двое местных цыган. Инцидент привел к народным волнениям в Коркино. Люди вышли на улицы и принялись крушить цыганский район города. Представителям диаспоры пришлось спасаться бегством. В город были стянуты силовики, которые еще на протяжении нескольких недель продолжали патрулировать окрестности.

Спустя сутки после убийства силовики задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний глухонемой цыган. Предварительно, именно его женщина подвозила последним. При этом отец подростка не верит в версию правоохранителей о причастности сына к убийству.

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Представитель цыганской диаспоры Егор Ю., обвиняемый в убийстве таксистки в Коркино (Челябинская область), 25 декабря пытался оспорить срок в СИЗО и выйти на свободу. Апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменений, цыган остался под стражей. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры области. «Адвокат обжаловал решение суда первой инстанции. Челябинский облсуд оставил жалобу без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным источника URA.RU в судебной системе, цыган остался под стражей до 23 марта 2025 года. Расследование по делу продолжается. Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Под подозрение тогда попали двое местных цыган. Инцидент привел к народным волнениям в Коркино. Люди вышли на улицы и принялись крушить цыганский район города. Представителям диаспоры пришлось спасаться бегством. В город были стянуты силовики, которые еще на протяжении нескольких недель продолжали патрулировать окрестности. Спустя сутки после убийства силовики задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний глухонемой цыган. Предварительно, именно его женщина подвозила последним. При этом отец подростка не верит в версию правоохранителей о причастности сына к убийству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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