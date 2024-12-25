Составлен рейтинг самых эффективных глав городов России

Тюмень, Казань и Грозный возглавили рейтинг эффективности управления в городах России. Это следует из документа Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), который URA.RU передал генеральный директор агентства Дмитрий Орлов.
«Рейтинг 2024 года подчеркнул устойчивость позиций городов-лидеров, но продемонстрировал и ряд интересных изменений. В первой десятке остались те же города, что и в 2024 году, сохранился при этом и абсолютный лидер — Тюмень. Однако в этот раз на второе место вместо Салехарда попала Казань, а на третьем месте остался Грозный», — говорится в исследовании.
Тюмень сохранила место лидера несмотря на снижение всех трех итоговых баллов — в политико-управленческом и социально-экономическом блоках, а также по итоговому результату. Казань взяла «серебро», поднявшись с пятого места, а Грозный сохранил третью позицию в рейтинге. Среди значительных изменений в первой десятке — перемещение Ханты-Мансийска с десятого места на седьмое.
Наиболее проблемными политологи назвали Улан-Удэ, Биробиджан и Махачкалу. Столица Республики Дагестан заняла последнее место в политико-управленческом блоке, а Биробиджан — в социально-экономическом. Крупнейший город Бурятии, в свою очередь, поднялся на одну позицию в обоих аспектах. В десятку аутсайдеров вошли Омск, Оренбург, Йошкар-Ола и Кызыл, при этом ее покинули Ульяновск, Тамбов, Ижевск и Элиста.
В АПЭК предполагают, что перестановки среди управленцев мегаполисов продолжатся в 2025 году. «Рейтинг АПЭК по-прежнему демонстрирует существенные различия между городами, обусловленные разным качеством работы муниципальных руководителей. В этих условиях и на фоне укрепления единства публичной власти можно ожидать, что высокая кадровая динамика сохранится, хотя, возможно, минувший год стал кульминацией этого процесса», — отмечают в отчете.
Рейтинг АПЭК оценивает ситуацию в городских округах, прямо или косвенно связанную с деятельностью органов городской власти. Рассматриваются все столицы субъектов федерации, а также крупные городские округа с населением более 300 тысяч человек. Рейтинг делится на два блока: политико-управленческий и социально-экономический. Итоговый рейтинг определяется как среднее арифметическое показателей по двум блокам, при этом обобщаются статистические данные и экспертные оценки. В исследовании принимали участие 198 экспертов — специалистов по городской и региональной политике из Москвы и регионов: политологи, экономисты, политтехнологи, урбанисты, публицисты, общественные деятели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.