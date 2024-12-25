Путин отреагировал на крушение самолета с россиянами в Казахстане

Песков: Путин уже созвонился с Алиевым по поводу крушения самолета
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Песков пожелал выздоровления пострадавшим при крушении
Песков пожелал выздоровления пострадавшим при крушении Фото:
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В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Президент России Владимир Путин позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву после новости о крушении самолета Embraer 190. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Путин уже созвонился с Алиевым, выразил соболезнования по поводу крушения самолета в Актау», — рассказал Песков в ходже конференц-колла. Также в Кремле пожелали скорейшего выздоровления тем, кто выжил в авиакатастрофе. 

Ранее президент Республики Алиев принял решение экстренно вернуться из России в Азербайджан в связи с происшествием в Казахстане. Он прервал свое участие в саммите Содружества Независимых Государств, проходящем в РФ.

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Президент России Владимир Путин позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву после новости о крушении самолета Embraer 190. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  «Путин уже созвонился с Алиевым, выразил соболезнования по поводу крушения самолета в Актау», — рассказал Песков в ходже конференц-колла. Также в Кремле пожелали скорейшего выздоровления тем, кто выжил в авиакатастрофе.  Ранее президент Республики Алиев принял решение экстренно вернуться из России в Азербайджан в связи с происшествием в Казахстане. Он прервал свое участие в саммите Содружества Независимых Государств, проходящем в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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