Путин отреагировал на крушение самолета с россиянами в Казахстане

Президент России Владимир Путин позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву после новости о крушении самолета Embraer 190. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин уже созвонился с Алиевым, выразил соболезнования по поводу крушения самолета в Актау», — рассказал Песков в ходже конференц-колла. Также в Кремле пожелали скорейшего выздоровления тем, кто выжил в авиакатастрофе.
Ранее президент Республики Алиев принял решение экстренно вернуться из России в Азербайджан в связи с происшествием в Казахстане. Он прервал свое участие в саммите Содружества Независимых Государств, проходящем в РФ.
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