Посольство РФ: минимум 10 россиян выжили при крушении самолета в Казахстане

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По меньшей мере 10 граждан РФ выжили при крушении самолета в Казахстане
По меньшей мере 10 граждан РФ выжили при крушении самолета в Казахстане Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

При крушении самолета Embraer 190 вблизи Актау по меньшей мере 10 россиян смогли выжить. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Десять россиян пострадали в результате крушения самолета в Казахстане, они находятся в больницах Актау», — заявили в ведомстве. Отмечается, что всего на борту самолета находилось 16 россиян.

Крушение самолета, произошедшее 25 декабря в Казахстане, могло случиться из-за встречи со стаей птиц. По данным МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира, в том числе 16 граждан России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию произошедшего.

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При крушении самолета Embraer 190 вблизи Актау по меньшей мере 10 россиян смогли выжить. Об этом сообщили в посольстве РФ. «Десять россиян пострадали в результате крушения самолета в Казахстане, они находятся в больницах Актау», — заявили в ведомстве. Отмечается, что всего на борту самолета находилось 16 россиян. Крушение самолета, произошедшее 25 декабря в Казахстане, могло случиться из-за встречи со стаей птиц. По данным МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира, в том числе 16 граждан России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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