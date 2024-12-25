Посольство РФ: минимум 10 россиян выжили при крушении самолета в Казахстане

При крушении самолета Embraer 190 вблизи Актау по меньшей мере 10 россиян смогли выжить. Об этом сообщили в посольстве РФ.
«Десять россиян пострадали в результате крушения самолета в Казахстане, они находятся в больницах Актау», — заявили в ведомстве. Отмечается, что всего на борту самолета находилось 16 россиян.
Крушение самолета, произошедшее 25 декабря в Казахстане, могло случиться из-за встречи со стаей птиц. По данным МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира, в том числе 16 граждан России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию произошедшего.
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