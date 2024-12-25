Алиев попросил воздержаться от окончательных выводов о причинах крушения самолета AZAL

Алиев: причины крушения самолета в Актау пока не известны
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Алиев заявил, что причины аварии самолета AZAL еще неизвестны
Алиев заявил, что причины аварии самолета AZAL еще неизвестны Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пока рано говорить о причинах авиакатастрофы возле Актау, где утром 25 декабря потерпел крушение самолет Embraer 190. По его словам, необходимо дождаться результатов полного расследования. 

«По предоставленной мне информации, самолет... из-за плохой погоды изменил направление и начал лететь в сторону аэропорта Актау, при посадке произошла авария. Однако причины аварии нам не известны. Есть разные версии. Я думаю, что еще слишком рано об этом говорить. Дело должно быть полностью расследовано», — приводит слова Алиева информагентство «АЗЕРТАДЖ». Глава уточнил, что азербайджанская общественность будет систематически получать информацию о прогрессе работы комиссии и развитии уголовного процесса.

Самолет, выполнявший рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чечня), разбился неподалеку от города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 69 пассажиров, среди которых было пять членов экипажа. По предварительным данным, известно о 32 спасшихся, включая двух детей. На место авиакатастрофы были направлены подразделения МЧС и ДЧС, а также пожарные и медицинские работники. Общее число людей, задействованных в операции по спасению, составляет около 700 человек. Фотографии с последствиями крушения с места инцидента — в материале URA.RU

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пока рано говорить о причинах авиакатастрофы возле Актау, где утром 25 декабря потерпел крушение самолет Embraer 190. По его словам, необходимо дождаться результатов полного расследования.  «По предоставленной мне информации, самолет... из-за плохой погоды изменил направление и начал лететь в сторону аэропорта Актау, при посадке произошла авария. Однако причины аварии нам не известны. Есть разные версии. Я думаю, что еще слишком рано об этом говорить. Дело должно быть полностью расследовано», — приводит слова Алиева информагентство «АЗЕРТАДЖ». Глава уточнил, что азербайджанская общественность будет систематически получать информацию о прогрессе работы комиссии и развитии уголовного процесса. Самолет, выполнявший рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чечня), разбился неподалеку от города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 69 пассажиров, среди которых было пять членов экипажа. По предварительным данным, известно о 32 спасшихся, включая двух детей. На место авиакатастрофы были направлены подразделения МЧС и ДЧС, а также пожарные и медицинские работники. Общее число людей, задействованных в операции по спасению, составляет около 700 человек. Фотографии с последствиями крушения с места инцидента — в материале URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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