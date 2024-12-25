«Вся в коронах»: Сергей Зверев выделил квартиру под гардероб

Стилист Сергей Зверев признался, что выделил квартиру под одежду и короны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Знаменитый артист Сергей Зверев поделился подробностями о своем обширном гардеробе и специальной квартир
Знаменитый артист Сергей Зверев поделился подробностями о своем обширном гардеробе и специальной квартир Фото:

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев, известный своими яркими образами и эксцентричным стилем, рассказал о своем гардеробе, который занимает целую квартиру. Об этом артист рассказал корреспонденту URA.RU во время традиционной премии Fashion New Year Awards.

Как оказалось, у Зверева есть отдельная квартира, в которой хранятся его многочисленные вещи.

«Она полностью занята одеждой и коронами. Чего там только нет! Обуви очень много. Мне ее делают на заказ. Причем, одна часть обуви — исключительно для красных дорожек и выходов в свет. В обычной жизни я такую не надеваю», — рассказал он URA.RU.

Сергей Зверев в этот вечер не жалел похвал в адрес Анастасии Волочковой. Он рассказал, что был единственным из звезд, кто видел ее молодой, и признался, что она тогда произвела на него сильное впечатление. «Я находился в царской ложе и наслаждался ее танцем, — поделился воспоминаниями Зверев. — Она была просто восхитительна: лучшая в своем деле!».

Кроме того, Зверев выразил одобрение творчеству и стилю Стаса Михайлова. Он сказал, что Михайлов старается идти в ногу со временем, всегда хорошо выглядит и развивает свое творчество.

24 декабря в Москве в 14-й раз состоялась традиционная премия Fashion New Year Awards, на которой наградили самых модных и стильных знаменитостей. Участниками стали такие крупные звезды, как Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Сергей Зверев и другие представители шоу-бизнеса. О том, как прошла премия, можно почитать здесь

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Российский стилист и шоумен Сергей Зверев, известный своими яркими образами и эксцентричным стилем, рассказал о своем гардеробе, который занимает целую квартиру. Об этом артист рассказал корреспонденту URA.RU во время традиционной премии Fashion New Year Awards. Как оказалось, у Зверева есть отдельная квартира, в которой хранятся его многочисленные вещи. «Она полностью занята одеждой и коронами. Чего там только нет! Обуви очень много. Мне ее делают на заказ. Причем, одна часть обуви — исключительно для красных дорожек и выходов в свет. В обычной жизни я такую не надеваю», — рассказал он URA.RU. Сергей Зверев в этот вечер не жалел похвал в адрес Анастасии Волочковой. Он рассказал, что был единственным из звезд, кто видел ее молодой, и признался, что она тогда произвела на него сильное впечатление. «Я находился в царской ложе и наслаждался ее танцем, — поделился воспоминаниями Зверев. — Она была просто восхитительна: лучшая в своем деле!». Кроме того, Зверев выразил одобрение творчеству и стилю Стаса Михайлова. Он сказал, что Михайлов старается идти в ногу со временем, всегда хорошо выглядит и развивает свое творчество. 24 декабря в Москве в 14-й раз состоялась традиционная премия Fashion New Year Awards, на которой наградили самых модных и стильных знаменитостей. Участниками стали такие крупные звезды, как Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Сергей Зверев и другие представители шоу-бизнеса. О том, как прошла премия, можно почитать здесь. 
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