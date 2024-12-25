Вернувшуюся в Россию дочь Успенской наградили в Москве

Единственную дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину наградили в Москве. Девушку признали лучшей в номинации «Поэзия года» модной премии Fashion New Year Awards от телеканала Fashion TV, сообщает корреспондент URA.RU.
Как известно, Татьяна вернулась из Израиля в Россию. Сейчас девушка стала постепенно возвращаться к привычной жизни. Недавно она побывала на юбилее Таисии Повалий, а вот теперь Плаксину заметили на вручении модной премии Fashion New Year Awards от телеканала Fashion TV.
На мероприятии, где чествовали самых стильных и модных звезд, Плаксина появилась в роскошном черном платье, оголив зону декольте. В этот вечер Татьяна пользовалась повышенным вниманием. Она долго позировала фотографам, принимая разные пикантные позы.
О своем недавнем бегстве в Израиль Татьяна рассказывать отказывалась. Напомним, осенью Любовь Успенская внезапно заявила, что ее дочь пропала. Изначально певица обвиняла в случившемся иностранные спецслужбы. Но потом выяснилось: они тут ни причем.
На вечеринку Fashion TV Татьяна пришла вместе со звездной мамой Любовью Успенской. Судя по всему, в данный момент отношения между Любовью и Татьяной полностью нормализовались: на премии они демонстрировали идиллию.
Любовь Залмановна, правда, сетовала: уходящие двенадцать месяцев выдались для нее непростыми. Поэтому она с нетерпением ждет наступления Нового года.
«Когда объявили, что наступает високосный год (2024-й), я еще не знала, что нас ждет, — объясняла Успенская. — Но понимала, что это не наш год: надо было его пережить. Слава Богу, мы его похороним 31-го числа».
В зале, где проходила церемония, Любовь и Татьяна с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим. А вскоре Плаксину и саму пригласили на сцену. В этот вечер ее признали лучшей в номинации «Поэзия года». Получая награду, Плаксина не могла скрыть своих чувств, а после прочитала одно из своих стихотворений, сорвав оглушительные овации.
Звездная мама не сводила с любимой дочки глаз. Было видно, что Успенская очень счастлива, что талант ее дочки в этот вечер оценили по достоинству.
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