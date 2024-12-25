Вернувшуюся в Россию дочь Успенской наградили в Москве

Дочь Успенской Татьяну Плаксину признали лучшей в номинации «Поэзия года»
© Служба новостей «URA.RU»
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Любовь Успенская с нетерпением ждет наступления Нового года
Любовь Успенская с нетерпением ждет наступления Нового года Фото:

Единственную дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину наградили в Москве. Девушку признали лучшей в номинации «Поэзия года» модной премии Fashion New Year Awards от телеканала Fashion TV, сообщает корреспондент URA.RU.

Как известно, Татьяна вернулась из Израиля в Россию. Сейчас девушка стала постепенно возвращаться к привычной жизни. Недавно она побывала на юбилее Таисии Повалий, а вот теперь Плаксину заметили на вручении модной премии Fashion New Year Awards от телеканала Fashion TV.

На мероприятии, где чествовали самых стильных и модных звезд, Плаксина появилась в роскошном черном платье, оголив зону декольте. В этот вечер Татьяна пользовалась повышенным вниманием. Она долго позировала фотографам, принимая разные пикантные позы.

О своем недавнем бегстве в Израиль Татьяна рассказывать отказывалась. Напомним, осенью Любовь Успенская внезапно заявила, что ее дочь пропала. Изначально певица обвиняла в случившемся иностранные спецслужбы. Но потом выяснилось: они тут ни причем.

На вечеринку Fashion TV Татьяна пришла вместе со звездной мамой Любовью Успенской. Судя по всему, в данный момент отношения между Любовью и Татьяной полностью нормализовались: на премии они демонстрировали идиллию.

Любовь Залмановна, правда, сетовала: уходящие двенадцать месяцев выдались для нее непростыми. Поэтому она с нетерпением ждет наступления Нового года.

«Когда объявили, что наступает високосный год (2024-й), я еще не знала, что нас ждет, — объясняла Успенская. — Но понимала, что это не наш год: надо было его пережить. Слава Богу, мы его похороним 31-го числа».

В зале, где проходила церемония, Любовь и Татьяна с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим. А вскоре Плаксину и саму пригласили на сцену. В этот вечер ее признали лучшей в номинации «Поэзия года». Получая награду, Плаксина не могла скрыть своих чувств, а после прочитала одно из своих стихотворений, сорвав оглушительные овации.

Звездная мама не сводила с любимой дочки глаз. Было видно, что Успенская очень счастлива, что талант ее дочки в этот вечер оценили по достоинству.

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Единственную дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину наградили в Москве. Девушку признали лучшей в номинации «Поэзия года» модной премии Fashion New Year Awards от телеканала Fashion TV, сообщает корреспондент URA.RU. Как известно, Татьяна вернулась из Израиля в Россию. Сейчас девушка стала постепенно возвращаться к привычной жизни. Недавно она побывала на юбилее Таисии Повалий, а вот теперь Плаксину заметили на вручении модной премии Fashion New Year Awards от телеканала Fashion TV. На мероприятии, где чествовали самых стильных и модных звезд, Плаксина появилась в роскошном черном платье, оголив зону декольте. В этот вечер Татьяна пользовалась повышенным вниманием. Она долго позировала фотографам, принимая разные пикантные позы. О своем недавнем бегстве в Израиль Татьяна рассказывать отказывалась. Напомним, осенью Любовь Успенская внезапно заявила, что ее дочь пропала. Изначально певица обвиняла в случившемся иностранные спецслужбы. Но потом выяснилось: они тут ни причем. На вечеринку Fashion TV Татьяна пришла вместе со звездной мамой Любовью Успенской. Судя по всему, в данный момент отношения между Любовью и Татьяной полностью нормализовались: на премии они демонстрировали идиллию. Любовь Залмановна, правда, сетовала: уходящие двенадцать месяцев выдались для нее непростыми. Поэтому она с нетерпением ждет наступления Нового года. «Когда объявили, что наступает високосный год (2024-й), я еще не знала, что нас ждет, — объясняла Успенская. — Но понимала, что это не наш год: надо было его пережить. Слава Богу, мы его похороним 31-го числа». В зале, где проходила церемония, Любовь и Татьяна с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим. А вскоре Плаксину и саму пригласили на сцену. В этот вечер ее признали лучшей в номинации «Поэзия года». Получая награду, Плаксина не могла скрыть своих чувств, а после прочитала одно из своих стихотворений, сорвав оглушительные овации. Звездная мама не сводила с любимой дочки глаз. Было видно, что Успенская очень счастлива, что талант ее дочки в этот вечер оценили по достоинству.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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