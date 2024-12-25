Седокова впервые прокомментировала смерть бывшего мужа

Певица Анна Седокова впервые вышла на связь после госпитализации из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Она написала в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), что будет любить своего бывшего мужа «вечно».
«Я скорблю. Каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше тебя не увижу. И хотя ты покинул нас — я буду любить тебя вечно», — написала Седокова.
Она сообщила, что занимается организацией похорон вместе с мамой и сестрой Яниса. Кроме того, актриса акцентировала внимание, что посторонние люди используют семейную трагедию в «своих интересах».
Седокову ранее госпитализировали с нервным срывом после смерти своего бывшего мужа. Артистка находится в частной клинике, где она поделалась видео с капельницей, демонстрируя свое текущее состояние. Баскетболист Янис Тимма был обнаружен мертвым в Москве после совершенного самоубийства. Следует отметить, что трагическое событие произошло на следующий день после празднования дня рождения исполнительницы.
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