Взрыв на «Урса Майор»: что стало причиной крушения российского судна

«Оборонлогистика»: причиной крушения российского судна «Урса Майор» стал теракт

26 декабря 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Судно отправилось из Санкт-Петербурга в начале декабря (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский сухогруз Ursa Major, принадлежащий компании «Оборонлогистика», затонул в международных водах Средиземного моря после череды взрывов в машинном отделении. Спасти удалось 14 человек, двое пропали без вести. Что стало причиной крушения российского судна — в материале URA.RU. Спасательную операцию проводили российские военные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что известно о крушении сухогруза «Урса Майор» в Средиземном море Первой о трагической аварии сообщила газета El Español: сухогрузное судно потерпело крушение в международных водах между испанским автономным сообществом Мурсия и Алжиром. Судно отправилось из Санкт-Петербурга примерно две недели назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января. Испанские службы передали ответственность за проведение спасательной операции российскому военному кораблю. Как сообщается, сигнал тревоги был принят с судна Ursa Major, находившегося в 57 милях от берега Альмерии, и сигнализировавшего о плохих погодных условиях. Российский военный корабль прибыл в этот район и принял на себя задачу по проведению спасательных работ. Несмотря на предпринятые усилия, ночью сухогруз Ursa Major затонул. Испанская морская служба все еще остается в зоне крушения, чтобы ликвидировать опасные для судоходства объекты и проверить наличие загрязнения моря. Что касается экипажа, ДСКЦ МИД России сообщил, что 14 из 16 членов команды спасены и доставлены в порт Картахена в Мурсии. Два человека числятся пропавшими без вести. По информации ДСКЦ Министерства иностранных дел России, российское судно Ursa Major затонуло из-за взрыва, произошедшего в машинном отделении. Калининградский следственный отдел управления на транспорте возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на водном транспорте, повлекшее гибель двух и более человек. Калининградский следственный отдел управления на транспорте возбудил уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владелец сухогруза не заключил договор с профсоюзами Владелец грузового судна Ursa Major не оформил коллективный договор с Российским профессиональным союзом моряков и Межрегиональным профсоюзом работников флота «Морской профсоюз», заявили ТАСС руководители этих профсоюзов, Юрий Сухоруков и Юрий Курнаков. Они отметили, что отсутствие коллективного договора с этой компанией является серьезной проблемой для моряков. Такой договор обеспечивает регулирование не только прав и обязанностей моряков и судовладельцев, но и предусматривает компенсации в случае аварий, травм или гибели моряков. Однако с этой компанией такой документ не был подписан. Сухоруков также добавил, что члены профсоюза все равно получат компенсационные выплаты, хотя пока неизвестно, сколько из них находилось на судне. Курнаков сообщил, что владельцы судна начали заниматься перевозками специфических грузов и что он пытался наладить контакт с руководством компании, но не встретил понимания. Он пояснил, что многие судовладельцы, особенно российские, стремятся избегать заключения коллективных договоров. В морском профсоюзе заявили, что сухогруз занимался перевозками «специфических грузов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Оборонлогистика» не подтвердила перегруз на «Урса Майор» в Средиземном море В пресс-службе компании «Оборонлогистика» опровергли сведения о перегрузке российского сухогруза Ursa Major, следовавшего через Средиземное море. Сухогруз, являющийся одним из крупнейших в России с максимальной грузоподъемностью 9,5 тысяч тонн, перевозил из Большого порта Санкт-Петербург в порт Владивосток проектный груз весом 806 тонн. На борту судна находились два портальных крана, суммарным весом 686 тонн, два крановых ковша весом 27 тонн, две судовые трюмные крышки общим весом 91 тонна, один 20-футовый контейнер с запасными частями для крышек весом две тонны и 129 пустых контейнеров. Таким образом, слухи о перегрузке, распространенные в некоторых СМИ, были отвергнуты как не соответствующие действительности, и подчеркивается, что они подрывают репутацию компании. Кроме того, в «Оборонлогистике» сообщили, что российское судно Ursa Major подверглось террористической атаке в Средиземном море. Согласно заявлениям экипажа, 23 декабря в 13:50 по московскому времени произошли три взрыва с правой стороны кормы. В результате теракта судно начало резко крениться на 25 градусов, свидетельствуя о поступлении воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский сухогруз Ursa Major, принадлежащий компании «Оборонлогистика», затонул в международных водах Средиземного моря после череды взрывов в машинном отделении. Спасти удалось 14 человек, двое пропали без вести. Что стало причиной крушения российского судна — в материале URA.RU. Первой о трагической аварии сообщила газета El Español: сухогрузное судно потерпело крушение в международных водах между испанским автономным сообществом Мурсия и Алжиром. Судно отправилось из Санкт-Петербурга примерно две недели назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января. Испанские службы передали ответственность за проведение спасательной операции российскому военному кораблю. Как сообщается, сигнал тревоги был принят с судна Ursa Major, находившегося в 57 милях от берега Альмерии, и сигнализировавшего о плохих погодных условиях. Российский военный корабль прибыл в этот район и принял на себя задачу по проведению спасательных работ. Несмотря на предпринятые усилия, ночью сухогруз Ursa Major затонул. Испанская морская служба все еще остается в зоне крушения, чтобы ликвидировать опасные для судоходства объекты и проверить наличие загрязнения моря. Что касается экипажа, ДСКЦ МИД России сообщил, что 14 из 16 членов команды спасены и доставлены в порт Картахена в Мурсии. Два человека числятся пропавшими без вести. По информации ДСКЦ Министерства иностранных дел России, российское судно Ursa Major затонуло из-за взрыва, произошедшего в машинном отделении. Калининградский следственный отдел управления на транспорте возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на водном транспорте, повлекшее гибель двух и более человек. Владелец грузового судна Ursa Major не оформил коллективный договор с Российским профессиональным союзом моряков и Межрегиональным профсоюзом работников флота «Морской профсоюз», заявили ТАСС руководители этих профсоюзов, Юрий Сухоруков и Юрий Курнаков. Они отметили, что отсутствие коллективного договора с этой компанией является серьезной проблемой для моряков. Такой договор обеспечивает регулирование не только прав и обязанностей моряков и судовладельцев, но и предусматривает компенсации в случае аварий, травм или гибели моряков. Однако с этой компанией такой документ не был подписан. Сухоруков также добавил, что члены профсоюза все равно получат компенсационные выплаты, хотя пока неизвестно, сколько из них находилось на судне. Курнаков сообщил, что владельцы судна начали заниматься перевозками специфических грузов и что он пытался наладить контакт с руководством компании, но не встретил понимания. Он пояснил, что многие судовладельцы, особенно российские, стремятся избегать заключения коллективных договоров. В пресс-службе компании «Оборонлогистика» опровергли сведения о перегрузке российского сухогруза Ursa Major, следовавшего через Средиземное море. Сухогруз, являющийся одним из крупнейших в России с максимальной грузоподъемностью 9,5 тысяч тонн, перевозил из Большого порта Санкт-Петербург в порт Владивосток проектный груз весом 806 тонн. На борту судна находились два портальных крана, суммарным весом 686 тонн, два крановых ковша весом 27 тонн, две судовые трюмные крышки общим весом 91 тонна, один 20-футовый контейнер с запасными частями для крышек весом две тонны и 129 пустых контейнеров. Таким образом, слухи о перегрузке, распространенные в некоторых СМИ, были отвергнуты как не соответствующие действительности, и подчеркивается, что они подрывают репутацию компании. Кроме того, в «Оборонлогистике» сообщили, что российское судно Ursa Major подверглось террористической атаке в Средиземном море. Согласно заявлениям экипажа, 23 декабря в 13:50 по московскому времени произошли три взрыва с правой стороны кормы. В результате теракта судно начало резко крениться на 25 градусов, свидетельствуя о поступлении воды.