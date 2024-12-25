YouTube потерпит крупные убытки в случае блокировки в РФ

В случае блокировки видеохостинга YouTube на территории России, потери рекламных доходов сервиса могут превысить 20 миллиардов рублей. Такие данные предоставила Ассоциация блогеров и агентств (АБА), основываясь на результатах проведенного анализа.
«Огромное влияние на картину окажет ситуация с YouTube: на сегодняшний день на эту платформу приходится до 50% объемов всего рынка инфлюенс-маркетинга, чуть более 20 млрд рублей в год. Полная блокировка этого сервиса приведет к тому, что эти средства на время покинут рынок»,- говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
По словам генерального директора инфлюенс-агентства «Почва» Георгия Лапшакова, начиная с 2025 года можно ожидать перераспределение бюджетов в сторону более эффективных каналов, таких как «ВКонтакте» и «Telegram».
Как писало URA.RU, в Google объяснили, что снижение трафика видеохостинга YouTube в России не связано с какими-либо техническими проблемами или действиями компании. Ранее о возможной разблокировке YouTube в России заявил депутат Государственной думы Александр Ющенко. Он считает, что это случится, если владеющая им компания Google изменит свою позицию, пишет RT.
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