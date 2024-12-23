В Google рассказали о причинах падения трафика YouTube в России

Падение трафика видеохостинга YouTube в России не связано с техническими проблемами или действиями компании Google. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации.
«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — передает сообщение Google РБК. Там подчеркнули, что Google и YouTube остаются одними из немногих платформ, якобы «обеспечивающих доступ к независимой информации в стране».
Объем трафика YouTube в России снизился до рекордных 20%, как сообщает издание Digital Report. Жалобы пользователей на ухудшение работы сервиса начали поступать с 18 декабря, особенно на смартфонах у абонентов крупных операторов связи. Google подтвердил наличие неполадок, однако опроверг, что проблемы возникли по их вине, передает 360.ru. На прямой линии президент РФ Владимир Путин прокомментировал проблемы с YouTube в России, связывая их со сбоями оборудования Google.
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