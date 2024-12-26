Спецборт МЧС России доставит из Казахстана 9 россиян. Видео

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Пострадавшие будут доставлены в Москву, где им окажут необходимую медпомощь
Пострадавшие будут доставлены в Москву, где им окажут необходимую медпомощь Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Самолет Министерства чрезвычайных ситуаций России перевезет девять российских граждан из Казахстана в Москву. Об этом сообщает МЧС России. 

«Самолет Ил-76 вылетел из Актау в Москву. На борту — пострадавшие при крушении пассажирского авиалайнера: девять человек», — передает служба в своем telegram-канале. Там добавили, что среди пострадавших есть один ребенок. 

Санитарный рейс осуществляется по распоряжению президента РФ Владимира Путина и на основании указаний главы МЧС России Александра Куренкова, при содействии Министерства иностранных дел. По словам врача анестезиолога-реаниматолога отряда Центроспас МЧС России Виктора Белинского, пострадавшие будут перевезены в Москву, где им предоставят всю необходимую медицинскую помощь.

По информации, предоставленной посольством РФ, в результате крушения самолета Embraer 190 недалеко от Актау выжили как минимум 10 граждан России. Известно, что на борту находилось 16 россиян.

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Самолет Министерства чрезвычайных ситуаций России перевезет девять российских граждан из Казахстана в Москву. Об этом сообщает МЧС России.  «Самолет Ил-76 вылетел из Актау в Москву. На борту — пострадавшие при крушении пассажирского авиалайнера: девять человек», — передает служба в своем telegram-канале. Там добавили, что среди пострадавших есть один ребенок.  Санитарный рейс осуществляется по распоряжению президента РФ Владимира Путина и на основании указаний главы МЧС России Александра Куренкова, при содействии Министерства иностранных дел. По словам врача анестезиолога-реаниматолога отряда Центроспас МЧС России Виктора Белинского, пострадавшие будут перевезены в Москву, где им предоставят всю необходимую медицинскую помощь. По информации, предоставленной посольством РФ, в результате крушения самолета Embraer 190 недалеко от Актау выжили как минимум 10 граждан России. Известно, что на борту находилось 16 россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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