Самолет Министерства чрезвычайных ситуаций России перевезет девять российских граждан из Казахстана в Москву. Об этом сообщает МЧС России.
«Самолет Ил-76 вылетел из Актау в Москву. На борту — пострадавшие при крушении пассажирского авиалайнера: девять человек», — передает служба в своем telegram-канале. Там добавили, что среди пострадавших есть один ребенок.
Санитарный рейс осуществляется по распоряжению президента РФ Владимира Путина и на основании указаний главы МЧС России Александра Куренкова, при содействии Министерства иностранных дел. По словам врача анестезиолога-реаниматолога отряда Центроспас МЧС России Виктора Белинского, пострадавшие будут перевезены в Москву, где им предоставят всю необходимую медицинскую помощь.
По информации, предоставленной посольством РФ, в результате крушения самолета Embraer 190 недалеко от Актау выжили как минимум 10 граждан России. Известно, что на борту находилось 16 россиян.
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