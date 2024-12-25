Бастрыкин требует доклад о трагической смерти трех детей в Челябинской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад о трагический смерти трех маленьких детей на пожаре в Челябинской области. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар, в результате которого погибли трое мальчиков трех, пяти и семи лет, произошел 25 декабря в селе Беловка Чесменского района.
Причиной трагедии стал аварийный режим работы электроудлинителя, сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Следственные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей. Отец, который в момент трагедии был вместе с детьми, от госпитализации отказался.
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