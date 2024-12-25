25 декабря 2024

Бастрыкин требует доклад о трагической смерти трех детей в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад о трагический смерти трех маленьких детей на пожаре в Челябинской области. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар, в результате которого погибли трое мальчиков трех, пяти и семи лет, произошел 25 декабря в селе Беловка Чесменского района.

Причиной трагедии стал аварийный режим работы электроудлинителя, сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Следственные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей. Отец, который в момент трагедии был вместе с детьми, от госпитализации отказался.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад о трагический смерти трех маленьких детей на пожаре в Челябинской области. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ведомства. «Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар, в результате которого погибли трое мальчиков трех, пяти и семи лет, произошел 25 декабря в селе Беловка Чесменского района. Причиной трагедии стал аварийный режим работы электроудлинителя, сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Следственные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей. Отец, который в момент трагедии был вместе с детьми, от госпитализации отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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