Американский самолет F-16 был сбит в Запорожской области в момент подготовки к ракетному удару по территории. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Самолет F-16 был на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит», — передает слова Рогова ТАСС. Эта информация подтверждает активные боевые действия в указанной зоне.
Подробности инцидента пока остаются неизвестными. Минобороны пока не давало комментариев по данной теме.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил о применении истребителей F-16 западного производства. Он уточнил, что эта военная авиация использовалась для защиты от атак на энергетическую инфраструктуру страны, осуществляемых российскими войсками.
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