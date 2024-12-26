Рогов: в Запорожской области сбит американский истребитель F-16

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На запорожском направлении был сбит истребитель F-16
На запорожском направлении был сбит истребитель F-16 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский самолет F-16 был сбит в Запорожской области в момент подготовки к ракетному удару по территории. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Самолет F-16 был на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит», — передает слова Рогова ТАСС. Эта информация подтверждает активные боевые действия в указанной зоне.

Подробности инцидента пока остаются неизвестными. Минобороны пока не давало комментариев по данной теме.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил о применении истребителей F-16 западного производства. Он уточнил, что эта военная авиация использовалась для защиты от атак на энергетическую инфраструктуру страны, осуществляемых российскими войсками.

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Американский самолет F-16 был сбит в Запорожской области в момент подготовки к ракетному удару по территории. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Самолет F-16 был на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит», — передает слова Рогова ТАСС. Эта информация подтверждает активные боевые действия в указанной зоне. Подробности инцидента пока остаются неизвестными. Минобороны пока не давало комментариев по данной теме. Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил о применении истребителей F-16 западного производства. Он уточнил, что эта военная авиация использовалась для защиты от атак на энергетическую инфраструктуру страны, осуществляемых российскими войсками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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