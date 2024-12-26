Половина россиян отказываются от классических рецептов любимых новогодних блюд

© Служба новостей «URA.RU»
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Около половины россиян готовят оливье с вареной колбасой
Около половины россиян готовят оливье с вареной колбасой Фото:

Только половина россиян готовит оливье по традиционному рецепту, используя вареную колбасу. Остальные предпочитают добавлять в главный новогодний салат говядину, курицу, филе лосося и кальмара. Такими результатами онлайн-опроса поделились с URA.RU специалисты сервиса «Пятерочка Доставка».

«Главный новогодний салат, оливье, в каждой семье готовят по-своему. Так, почти 50% опрошенных добавляют в блюдо исключительно вареную колбасу. Однако почти каждый пятый (18%) кладет в салат говядину, а 14% респондентов — курицу. Меньше 2% россиян кладут в салат филе лосося или кальмара, утку, индейку и даже рябчика. При этом почти все опрошенные любят оливье с зеленым горошком. Лук в салат добавляют около 63% россиян, а 37% предпочитают блюдо без него», — рассказали представители сервиса.

Второй по популярности новогодний салат, селедка под шубой, тоже имеет несколько вариантов приготовления. В основном разница заключается в том, какой слой идет первым: из картофеля или сельди. Опрос показал, что мнения разделились почти поровну: 57% сначала выкладывают картофель, а 43% начинают с рыбы. Около 66% респондентов готовят салат со свежим луком, 20% — с маринованным, а 1,4% — с жареным.

Также специалисты выяснили, что 91% россиян заправляет винегрет подсолнечным маслом и добавляет в него маринованные огурцы (65%). Крабовый салат готовят с рисом 60% опрошенных. При этом в идеальном крабовом салате не должно быть капусты — так считают 82% любителей этого блюда. Кроме того, абсолютное большинство респондентов (79%) ест на Новый год холодец и оливки. Всего в опросе приняли участие тысяча человек.

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Только половина россиян готовит оливье по традиционному рецепту, используя вареную колбасу. Остальные предпочитают добавлять в главный новогодний салат говядину, курицу, филе лосося и кальмара. Такими результатами онлайн-опроса поделились с URA.RU специалисты сервиса «Пятерочка Доставка». «Главный новогодний салат, оливье, в каждой семье готовят по-своему. Так, почти 50% опрошенных добавляют в блюдо исключительно вареную колбасу. Однако почти каждый пятый (18%) кладет в салат говядину, а 14% респондентов — курицу. Меньше 2% россиян кладут в салат филе лосося или кальмара, утку, индейку и даже рябчика. При этом почти все опрошенные любят оливье с зеленым горошком. Лук в салат добавляют около 63% россиян, а 37% предпочитают блюдо без него», — рассказали представители сервиса. Второй по популярности новогодний салат, селедка под шубой, тоже имеет несколько вариантов приготовления. В основном разница заключается в том, какой слой идет первым: из картофеля или сельди. Опрос показал, что мнения разделились почти поровну: 57% сначала выкладывают картофель, а 43% начинают с рыбы. Около 66% респондентов готовят салат со свежим луком, 20% — с маринованным, а 1,4% — с жареным. Также специалисты выяснили, что 91% россиян заправляет винегрет подсолнечным маслом и добавляет в него маринованные огурцы (65%). Крабовый салат готовят с рисом 60% опрошенных. При этом в идеальном крабовом салате не должно быть капусты — так считают 82% любителей этого блюда. Кроме того, абсолютное большинство респондентов (79%) ест на Новый год холодец и оливки. Всего в опросе приняли участие тысяча человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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