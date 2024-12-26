Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Словакия выразила готовность предоставить свою площадку для проведения переговоров по Украине. Об этом он заявил в ответ на вопрос в ходе обсуждения визита словацкого премьера Роберта Фицо.
«[Фицо] сказал, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Мы не против, если до этого дойдет», — отметил Путин во время пресс-подхода, передает корреспондент URA.RU.
22 декабря состоялся официальный визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию. В рамках визита были проведены переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча проходила за закрытыми дверями в Кремле и завершилась без публичных заявлений для СМИ.
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