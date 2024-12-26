Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров по Украине

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Путин подтвердил, что Словакия проявила готовность предоставить площадку для переговоров РФ и Украины
Путин подтвердил, что Словакия проявила готовность предоставить площадку для переговоров РФ и Украины Фото:

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Словакия выразила готовность предоставить свою площадку для проведения переговоров по Украине. Об этом он заявил в ответ на вопрос в ходе обсуждения визита словацкого премьера Роберта Фицо.

«[Фицо] сказал, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Мы не против, если до этого дойдет», — отметил Путин во время пресс-подхода, передает корреспондент URA.RU. 

22 декабря состоялся официальный визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию. В рамках визита были проведены переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча проходила за закрытыми дверями в Кремле и завершилась без публичных заявлений для СМИ.

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Президент России Владимир Путин подтвердил, что Словакия выразила готовность предоставить свою площадку для проведения переговоров по Украине. Об этом он заявил в ответ на вопрос в ходе обсуждения визита словацкого премьера Роберта Фицо. «[Фицо] сказал, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Мы не против, если до этого дойдет», — отметил Путин во время пресс-подхода, передает корреспондент URA.RU.  22 декабря состоялся официальный визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию. В рамках визита были проведены переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча проходила за закрытыми дверями в Кремле и завершилась без публичных заявлений для СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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