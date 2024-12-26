«Голос» мэрии Екатеринбурга увольняют после скандала и звонка из Москвы

Пресс-секретарь екатеринбургской администрации Мкртчян уходит в отставку

26 декабря 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

К такой перестановке в «сером доме» никто не готовился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замначальника департамента информполитики мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян — официальный представитель городской власти — внезапно покидает должность, сообщили URA.RU два источника. Причина — скандал вокруг награждения лишенного лицензии СМИ на конкурсе журналистского мастерства «Любимый город Екатеринбург». Церемония прошла 23 декабря. Портал It’s My City (IMC) отметили дипломом за материал «Спинной мозг музея» про реставраторов музея изобразительных искусств. Издатель IMC Дмитрий Колезев (признан Минюстом РФ иноагентом) сбежал из России после начала спецоперации на Украине. В отношении него позднее возбудили несколько уголовных дел и заочно арестовали. Лицензию у IMC Октябрьский райсуд Екатеринбурга отозвал 19 июля 2024-го — по иску от Роскомнадзора. При этом ведомство заблокировало сайт еще в марте 2022-го. Информация о награждении IMC вызвала резонанс в telegram-каналах. «Дошло до администрации президента. Был звонок оттуда с требованием разобраться», — поделился источник URA.RU. Именно Мкртчян, по его данным, отвечала за формирование списков номинантов и победителей конкурса. «Она не имела никакого умысла. На сайте Роскомнадзора информации о лишении It’s My City лицензии нет. Также не указан иноагентский статус Колезева», — отметил собеседник. Новость по теме Власти Екатеринбурга наградили лишенное лицензии СМИ Другой источник, подтверждая увольнение Мкртчян, заявил, что сведениями о каких-либо указаниях сверху не располагает. «[Кто будет вместо Мкртчян] пока не решено», — сказал он. Карьера Виктории Мкртчян — родственницы бывшего главы города Евгения Порунова (2010—2013 гг.) — в мэрии делится на два этапа. До весны 2018 года она работала пресс-секретарем тогдашнего мэра Евгения Ройзмана (иноагент). Затем была специалистом пресс-службы администрации. В сентябре 2018 года она перешла на работу в «Ростелеком», а в апреле 2019-го вернулась в мэрию (ею тогда руководил Александр Высокинский). Известно, что ставший мэром в декабре 2020-го Алексей Орлов поначалу был настроен к Мкртчян скептично, ему не нравилось, как отрабатывались отдельные городские истории. А некоторые приближенные к Орлову чиновники презентовали Мкртчян как креатуру Ройзмана. Но чиновницу перед Орловым отстояли, немного «спрятав». Среди журналистов Мкртчян имеет репутацию одного из самых адекватных пиарщиков — из-за скорости ответов на запросы и фактурности разъяснений по самым разным поводам, в том числе конфликтным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замначальника департамента информполитики мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян — официальный представитель городской власти — внезапно покидает должность, сообщили URA.RU два источника. Причина — скандал вокруг награждения лишенного лицензии СМИ на конкурсе журналистского мастерства «Любимый город Екатеринбург». Церемония прошла 23 декабря. Портал It’s My City (IMC) отметили дипломом за материал «Спинной мозг музея» про реставраторов музея изобразительных искусств. Издатель IMC Дмитрий Колезев (признан Минюстом РФ иноагентом) сбежал из России после начала спецоперации на Украине. В отношении него позднее возбудили несколько уголовных дел и заочно арестовали. Лицензию у IMC Октябрьский райсуд Екатеринбурга отозвал 19 июля 2024-го — по иску от Роскомнадзора. При этом ведомство заблокировало сайт еще в марте 2022-го. Информация о награждении IMC вызвала резонанс в telegram-каналах. «Дошло до администрации президента. Был звонок оттуда с требованием разобраться», — поделился источник URA.RU. Именно Мкртчян, по его данным, отвечала за формирование списков номинантов и победителей конкурса. «Она не имела никакого умысла. На сайте Роскомнадзора информации о лишении It’s My City лицензии нет. Также не указан иноагентский статус Колезева», — отметил собеседник. Другой источник, подтверждая увольнение Мкртчян, заявил, что сведениями о каких-либо указаниях сверху не располагает. «[Кто будет вместо Мкртчян] пока не решено», — сказал он. Карьера Виктории Мкртчян — родственницы бывшего главы города Евгения Порунова (2010—2013 гг.) — в мэрии делится на два этапа. До весны 2018 года она работала пресс-секретарем тогдашнего мэра Евгения Ройзмана (иноагент). Затем была специалистом пресс-службы администрации. В сентябре 2018 года она перешла на работу в «Ростелеком», а в апреле 2019-го вернулась в мэрию (ею тогда руководил Александр Высокинский). Известно, что ставший мэром в декабре 2020-го Алексей Орлов поначалу был настроен к Мкртчян скептично, ему не нравилось, как отрабатывались отдельные городские истории. А некоторые приближенные к Орлову чиновники презентовали Мкртчян как креатуру Ройзмана. Но чиновницу перед Орловым отстояли, немного «спрятав». Среди журналистов Мкртчян имеет репутацию одного из самых адекватных пиарщиков — из-за скорости ответов на запросы и фактурности разъяснений по самым разным поводам, в том числе конфликтным.