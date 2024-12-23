Власти Екатеринбурга наградили лишенное лицензии СМИ

Мэрия Екатеринбурга наградила издание It’s My City (IMC), лишенное свидетельства о регистрации. СМИ отметили за текст в категории «Екатеринбург — культурная столица», передает корреспондент URA.RU.
Награждение прошло в рамках конкурса лучших журналистских работ «Любимый город Екатеринбург». IMC было номинировано за материал «Спинной мозг музея» про реставраторов музея изобразительных искусств.
Издатель IMC Дмитрий Колезев (признан Минюстом РФ иноагентом) сбежал из России после начала спецоперации на Украине. В июне 2024-го Басманный суд Москвы арестовал его заочно по делу о дискредитации армии РФ, а в июле стало известно, что Колезев получил вид на жительство в Португалии.
Лицензию у IMC Октябрьский райсуд Екатеринбурга отозвал 19 июля 2024-го — по иску от Роскомнадзора. Ведомство заблокировало сайт еще в марте 2022-го: власти пришли к выводу, что IMC превратилось в фабрику негативного контента о военных и руководстве страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!