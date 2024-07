Суд лишил лицензии екатеринбургское издание It’s My City

Октябрьский райсуд Екатеринбурга 19 июля отозвал у местного издания It's My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) свидетельство о регистрации СМИ. Об этом рассказали в telegram-канале редакции прессы. «Сегодня Октябрьский суд Екатеринбурга, а именно Надежда Бабкина, постановил отозвать у редакции It's My City свидетельство о регистрации СМИ. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора, о котором ведомство не уведомило ни нас, ни нашего учредителя», — следует из поста. Роскомнадзор заблокировал издание в марте 2022-го, объяснив это тем, что публикация It's My City несла в себе заведомо ложную информацию о действиях армии РФ на Украине. Журналиста и учредителя редакции Дмитрия Колезева в ноябре того же года признали иностранным агентом и объявили в федеральный розыск. В июне 2024-го Басманный суд Москвы арестовал его заочно.

