Суд лишил лицензии екатеринбургское издание It’s My City

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Несмотря на решение суда, издание намерено продолжить работу Фото:

Октябрьский райсуд Екатеринбурга 19 июля отозвал у местного издания It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) свидетельство о регистрации СМИ. Об этом рассказали в telegram-канале редакции прессы.

«Сегодня Октябрьский суд Екатеринбурга, а именно Надежда Бабкина, постановил отозвать у редакции It’s My City свидетельство о регистрации СМИ. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора, о котором ведомство не уведомило ни нас, ни нашего учредителя», — следует из поста.

Роскомнадзор заблокировал издание в марте 2022-го, объяснив это тем, что публикация It’s My City несла в себе заведомо ложную информацию о действиях армии РФ на Украине. Журналиста и учредителя редакции Дмитрия Колезева в ноябре того же года признали иностранным агентом и объявили в федеральный розыск. В июне 2024-го Басманный суд Москвы арестовал его заочно.

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Октябрьский райсуд Екатеринбурга 19 июля отозвал у местного издания It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) свидетельство о регистрации СМИ. Об этом рассказали в telegram-канале редакции прессы. «Сегодня Октябрьский суд Екатеринбурга, а именно Надежда Бабкина, постановил отозвать у редакции It’s My City свидетельство о регистрации СМИ. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора, о котором ведомство не уведомило ни нас, ни нашего учредителя», — следует из поста. Роскомнадзор заблокировал издание в марте 2022-го, объяснив это тем, что публикация It’s My City несла в себе заведомо ложную информацию о действиях армии РФ на Украине. Журналиста и учредителя редакции Дмитрия Колезева в ноябре того же года признали иностранным агентом и объявили в федеральный розыск. В июне 2024-го Басманный суд Москвы арестовал его заочно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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