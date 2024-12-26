Вучич высказался после «содержательного разговора» с Зеленским

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили двустороннее сотрудничество и возможность визитов в будущем, подчеркнул политик в соцсетях.
«Содержательный и хороший разговор с президентом Украины по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества... Мы рассмотрели европейский путь наших стран, как и возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — написал лидер Сербии в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ и признана экстремистской).
Ранее Вучич подчеркивал, что гордится отказом от введения антироссийских санкций. По его словам, Сербия смогла сохранять эту позицию на протяжении почти трех лет с начала СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.