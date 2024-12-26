26 декабря 2024

Вучич высказался после «содержательного разговора» с Зеленским

Вучич переговорил с Зеленским о двустороннем сотрудничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Вучич обсудил с Зеленским возможность более частых визитов в будущем
Вучич обсудил с Зеленским возможность более частых визитов в будущем Фото:

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили двустороннее сотрудничество и возможность визитов в будущем, подчеркнул политик в соцсетях.

«Содержательный и хороший разговор с президентом Украины по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества... Мы рассмотрели европейский путь наших стран, как и возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — написал лидер Сербии в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ и признана экстремистской).

Ранее Вучич подчеркивал, что гордится отказом от введения антироссийских санкций. По его словам, Сербия смогла сохранять эту позицию на протяжении почти трех лет с начала СВО.

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Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили двустороннее сотрудничество и возможность визитов в будущем, подчеркнул политик в соцсетях. «Содержательный и хороший разговор с президентом Украины по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества... Мы рассмотрели европейский путь наших стран, как и возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — написал лидер Сербии в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ и признана экстремистской). Ранее Вучич подчеркивал, что гордится отказом от введения антироссийских санкций. По его словам, Сербия смогла сохранять эту позицию на протяжении почти трех лет с начала СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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