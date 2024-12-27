Пентагон промолчал после вопроса о сбитом F-16 в Запорожской области

Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитии F-16 в Запорожской области. Решение представитель ведомства озвучил ТАСС. Ранее военный эксперт Владимир Рогов сообщил о том, что американский истребитель был сбит при подготовке удара по региону.
«Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления», — заявил сотрудник Пентагона в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения. В ведомстве посоветовали обратиться за комментарием к украинской стороне.
Американский истребитель был сбит в Запорожской области в момент нахождения на исходной позиции для нанесения удара по региону. Об этом ранее заявлял Рогов, но Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.
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