Пентагон промолчал после вопроса о сбитом F-16 в Запорожской области

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О сбитии F-16 ранее заявлял военный эксперт Рогов
О сбитии F-16 ранее заявлял военный эксперт Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитии F-16 в Запорожской области. Решение представитель ведомства озвучил ТАСС. Ранее военный эксперт Владимир Рогов сообщил о том, что американский истребитель был сбит при подготовке удара по региону.

«Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления», — заявил сотрудник Пентагона в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения. В ведомстве посоветовали обратиться за комментарием к украинской стороне.

Американский истребитель был сбит в Запорожской области в момент нахождения на исходной позиции для нанесения удара по региону. Об этом ранее заявлял Рогов, но Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.

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Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитии F-16 в Запорожской области. Решение представитель ведомства озвучил ТАСС. Ранее военный эксперт Владимир Рогов сообщил о том, что американский истребитель был сбит при подготовке удара по региону. «Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления», — заявил сотрудник Пентагона в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения. В ведомстве посоветовали обратиться за комментарием к украинской стороне. Американский истребитель был сбит в Запорожской области в момент нахождения на исходной позиции для нанесения удара по региону. Об этом ранее заявлял Рогов, но Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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