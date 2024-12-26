26 декабря 2024

Тюменец выстрелил в собственного сына, перепутав его с обидчиком

© Служба новостей «URA.RU»
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За преступление мужчину наказали условно
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Тюменец случайно выстрелил в ногу своему сыну, спьяну перепутав его с обидчиком. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы. До этого злоумышленник расстрелял дом, где жил его недруг.

«Мужчина произвел один выстрел в сторону двигающегося в его направлении мотоцикла, управлял которым его малолетний сын. Злоумышленник, ошибочно полагая, что за рулем мотоцикла находится его обидчик, причинил по неосторожности своему ребенку огнестрельное ранение в ногу», — сообщили в ведомстве.

Чуть раньше инцидента с сыном тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своим обидчиком расстрелял его дом. Таким образом мужчина попытался взять реванш у соперника.

На суде злоумышленник признал свою вину. Его приговорили к трем годам и двум месяцам условно.

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Тюменец случайно выстрелил в ногу своему сыну, спьяну перепутав его с обидчиком. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы. До этого злоумышленник расстрелял дом, где жил его недруг. «Мужчина произвел один выстрел в сторону двигающегося в его направлении мотоцикла, управлял которым его малолетний сын. Злоумышленник, ошибочно полагая, что за рулем мотоцикла находится его обидчик, причинил по неосторожности своему ребенку огнестрельное ранение в ногу», — сообщили в ведомстве. Чуть раньше инцидента с сыном тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своим обидчиком расстрелял его дом. Таким образом мужчина попытался взять реванш у соперника. На суде злоумышленник признал свою вину. Его приговорили к трем годам и двум месяцам условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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