Тюменец выстрелил в собственного сына, перепутав его с обидчиком

Тюменец случайно выстрелил в ногу своему сыну, спьяну перепутав его с обидчиком. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы. До этого злоумышленник расстрелял дом, где жил его недруг.
«Мужчина произвел один выстрел в сторону двигающегося в его направлении мотоцикла, управлял которым его малолетний сын. Злоумышленник, ошибочно полагая, что за рулем мотоцикла находится его обидчик, причинил по неосторожности своему ребенку огнестрельное ранение в ногу», — сообщили в ведомстве.
Чуть раньше инцидента с сыном тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своим обидчиком расстрелял его дом. Таким образом мужчина попытался взять реванш у соперника.
На суде злоумышленник признал свою вину. Его приговорили к трем годам и двум месяцам условно.
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