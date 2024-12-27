Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от транзита российского газа через Украину представляет собой серьезный удар по Киеву и его экономическим интересам. С таким мнением выступил отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис
«Зеленский хочет прекратить транзит газа, потому что он считает, что „Россия также получает прибыль от этого, поэтому я бы хотел отрезать себе руки, только чтобы насолить вам, и вы не получили денег от продажи нефти и газа“», — заявил Дэвис в эфире youtube-канала Deep Dive. Он также прокомментировал недавние слова Зеленского о визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, где обсуждались поставки газа. По мнению Дэвиса, позиция Зеленского, стремящегося прекратить транзит газа, оторвана от реальности и ориентирована на то, чтобы навредить России.
Договор о транзите газа по украинской территории истекает 31 декабря. В Киеве заявили, что не намерен его продлевать.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прекратит поставки газа в Европу, так как Украина отказалась продлевать контракт на транзит. Путин уточнил, что это решение связано с политикой Киева, а не Москвы. Венгрия и Словакия близки к наложению вето на санкции против России из-за отсутствия поддержки со стороны Евросоюза в вопросе транзита газа, передает Pravda.Ru.
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