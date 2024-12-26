26 декабря 2024

На тюменской «трассе смерти» ограничили движение

Из-за крупного ДТП ограничили движение на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по трассе ограничили из-за крупного ДТП
Движение по трассе ограничили из-за крупного ДТП Фото:

На 269-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе именуют «трасса смерти» из-за большого количества серьезных ДТП, столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Из-за ДТП частично ограничено движение на 269-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Полоса движения в сторону Югры закрыта для движения, по другой полосе движение осуществляется в реверсивном режиме», — сообщили в ведомстве.

От столкновения большегруз развернуло на дороге. В результате аварии пострадали два человека.

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На 269-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе именуют «трасса смерти» из-за большого количества серьезных ДТП, столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 269-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Полоса движения в сторону Югры закрыта для движения, по другой полосе движение осуществляется в реверсивном режиме», — сообщили в ведомстве. От столкновения большегруз развернуло на дороге. В результате аварии пострадали два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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