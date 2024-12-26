На тюменской «трассе смерти» ограничили движение

На 269-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе именуют «трасса смерти» из-за большого количества серьезных ДТП, столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Из-за ДТП частично ограничено движение на 269-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Полоса движения в сторону Югры закрыта для движения, по другой полосе движение осуществляется в реверсивном режиме», — сообщили в ведомстве.
От столкновения большегруз развернуло на дороге. В результате аварии пострадали два человека.
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