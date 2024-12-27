Испанцы спасли российский экипаж судна Ursa Major после отказа норвежцев

Российский экипаж судна «Урса Майор», потерпевшего крушение в Средиземном море, был спасен испанскими моряками судна Salvamar Drago. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика».
«Через некоторое время подошли два испанских спасательных судна. Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку», — сообщили в пресс-службе «Оборонлогистика». Экипаж «Урса Майор» разместили в одной из местных гостиниц.
Российское судно «Урса Майор», следовавшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, 23 декабря затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. В результате аварии 14 членов экипажа были спасены, двое до сих пор числятся пропавшими без вести.
Согласно заявлению транспортной компании «Оборонлогистика», причиной крушения российского судна стал теракт. Отмечается, что на правом борту в районе кормы произошла серия из трех взрывов, из-за чего судно накренилось на правый борт. После взрывов на «Урса Майор» была обнаружена пробоина 50 на 50 см.
Норвежское судно «Oslo Carrier 3», которое находилось неподалеку, по неустановленным причинам не приняло на борт моряков с российского судна. Компания «Оборонлогистика» охарактеризовала данный инцидент как серьезное нарушение десятой статьи Международной конвенции о спасании 1989 года.
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