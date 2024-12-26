26 декабря 2024

В Тюмени сломались платные парковки. Скрин

В Тюмени горожане не могут воспользоваться платными парковками
© Служба новостей «URA.RU»
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В приложении сервиса ведутся технические работы
В приложении сервиса ведутся технические работы Фото:

В Тюмени утром 27 декабря перестал работать сервис «Тюменские парковки». Горожане пожаловались на то, что в приложении нет возможности оплатить парковочное место. В МКУ «Тюменьгортранс» URA.RU сообщили, что сейчас в приложении ведутся технические работы.

«Ведутся технические работы. В течение нескольких часов программу восстановят», — рассказали URA.RU в «Тюменьгортранс».

Когда работы закончат, тюменцам необходимо воспользоваться функцией постоплаты. Отмечается, что сделать это нужно до конца текущего дня.

Ведутся технические работы
Ведутся технические работы
Фото:

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В Тюмени утром 27 декабря перестал работать сервис «Тюменские парковки». Горожане пожаловались на то, что в приложении нет возможности оплатить парковочное место. В МКУ «Тюменьгортранс» URA.RU сообщили, что сейчас в приложении ведутся технические работы. «Ведутся технические работы. В течение нескольких часов программу восстановят», — рассказали URA.RU в «Тюменьгортранс». Когда работы закончат, тюменцам необходимо воспользоваться функцией постоплаты. Отмечается, что сделать это нужно до конца текущего дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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