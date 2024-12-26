В приложении сервиса ведутся технические работы
В Тюмени утром 27 декабря перестал работать сервис «Тюменские парковки». Горожане пожаловались на то, что в приложении нет возможности оплатить парковочное место. В МКУ «Тюменьгортранс» URA.RU сообщили, что сейчас в приложении ведутся технические работы.
«Ведутся технические работы. В течение нескольких часов программу восстановят», — рассказали URA.RU в «Тюменьгортранс».
Когда работы закончат, тюменцам необходимо воспользоваться функцией постоплаты. Отмечается, что сделать это нужно до конца текущего дня.
Ведутся технические работы
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