Глава МЧС дал неутешительный прогноз по стихийным бедствиям в России в 2025 году

Риски подтоплений в грядущем 2025 году есть в Курганской, Тюменской и Мурманской областях. Об этом заявил руководитель Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков. Он также упомянул о возможности возникновения природных пожаров в марте в Забайкалье, Туве, Хабаровском и Приморском краях.
«Высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Риски подтоплений актуальны для Курганской и Тюменской областей из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС», — заявил Куренков. Глава МЧС уточнил, что на реке Лена в Якутии толщина льда уже превышает норму на 15 см.
По словам Куренкова, Росгидромет представит предварительный прогноз весеннего половодья на 2025 год в феврале, но МЧС уже приступило к подготовке к паводкоопасному периоду. Он подчеркнул, что для определения характера весеннего половодья важны множество факторов: температурный режим зимних месяцев, запасы воды в снегу к середине марта, глубина промерзания почвы и толщина льда на реках.
Глава МЧС уточнил, что в европейской части России часто наблюдаются высокие уровни воды весной в таких регионах, как Башкирия, Чувашия, Архангельская и Вологодская области, а также в Центральном федеральном округе. В Мурманской области уровень воды в реках уже на метр выше многолетних показателей, что увеличивает вероятность значительных подтоплений при активном таянии снегов, добавил Куренков.
Министр также указал на увеличение числа лесных пожаров на юге Уральского федерального округа в последние годы, что связывают с изменениями климата. Куренков подчеркнул, что благодаря современным технологиям, включая спутниковый мониторинг, использование беспилотников и стационарных камер, МЧС может быстро реагировать на сезонные природные угрозы.
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