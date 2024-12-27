Рябков назвал роль ядерного оружия в России

Роль ядерного оружия (ЯО) в политике безопасности России: отрезвить тех, кто осмелиться угрожать фундаментальным интересам России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что если потребуются новые подходы в ядерной политике сдерживания, то они должны касаться прежде всего практической адаптации доктринальных принципов.
«Реальность же роли ядерного оружия в российской политике безопасности в любом случае неизменна: данный инструмент до момента его гипотетического применения в крайних обстоятельствах самообороны призван вразумлять, если хотите отрезвлять тех, кто решается покушаться на коренные интересы нашего государства»,— заявил Рябков. Его слова передает «Коммерсант».
Он также отметил, что 19 ноября была утверждена обновленная версия российской ядерной доктрины, которая содержит «очень серьезный сигнал» для противников РФ. Рябков выразил надежду на то, что этот сигнал будет правильно истолкован западными лидерами и политиками, особенно в контексте их «враждебной политики» и действий, способствующих эскалации украинского кризиса.
В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин обновил ядерную доктрину страны. Основным принципом документа стало то, что ЯО рассматривается в качестве крайней меры, которая поможет защитить суверенитет страны. В обновленной доктрине также были пересмотрены условия для применения такого рода оружия. Как на Западе отреагировали на новую ядерную доктрину — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.