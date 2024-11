«Напряженность нарастает»: как Запад отреагировал на новую ядерную доктрину России

Bloomberg: финансовые рынки обвалились после новой ядерной доктрины РФ

19 ноября 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Новая ядерная доктрина Путина вызвала опасения на Западе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Недавно президент РФ Владимир Путин обновил ядерную доктрину страны. Основным ее принципом является то, что ядерное вооружение рассматривается в качестве крайней меры, которая поможет защитить суверенитет России. Также в обновленном документе были пересмотрены условия для применения такого рода оружия. Однако в мире из-за подобных изменений в России начала нарастать напряженность. Как на Западе отреагировали на новую ядерную доктрину в РФ и к чему это привело — в материале URA.RU.

Обострение напряженности в мире

Ратификация новой ядерной доктрины произошла вскоре после того, как Штаты предоставили Украине право использовать свое оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России. В ответ Москва выразила мнение, что данное разрешение усиливает уже существующую напряженность и указывает на «прямое участие» Вашингтона в конфликте, пишет издание AS.

Подробности о количестве и типах предоставленного Киеву оружия дальнего действия на данный момент не разглашаются. Однако известно, что у страны есть различные типы дальнобойного оружия: ракеты ATACMS американского производства и ракеты Storm Shadow/SCALP, которые были разработаны совместно Францией и Великобританией.

Также The Mirror пишет, что российскую доктрину под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» Владимир Путин утвердил на фоне опасений возможного развития Третьей мировой войны. Такое опасение возникло после разрешения США бить дальнобойным оружием по РФ.

Обвал мировых рынков

После подписания новой ядерной доктрины РФ в мире обвалились финансовые рынки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Обновление Россией ядерной доктрины вызвало негативную реакцию на мировых финансовых рынках, сообщает агентство Bloomberg. Так, произошло падение акций и рост стоимости мировых облигаций. В частности, индекс S&P 500 потерял 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта, достигнув отметки в 4,37%. Еще более остро на новости отреагировали европейские рынки, где доходность немецких облигаций опустилась до минимального уровня с октября.

Инвесторы активно начали приобретать так называемые защитные активы, включая золото, швейцарский франк и японскую йену. Дополнительное беспокойство инвесторов спровоцировали сообщения об ударах ВСУ по российской территории. Так, Украина впервые атаковала страну с использованием американских ракет ATACMS.

США и Европа находятся в состоянии войны с РФ

В Кремле сообщили, что американская сторона подливает «масло в огонь» своим разрешением на удары дальнобойным оружием. Также подобный шаг будет означать, что Европа и США находятся в состоянии войны с Россией, пишет The Independent.

Заявления о ядерном ответе и попытка остановить военную помощь Киеву

Разрешение Байден на удары по РФ может привести к ответному удару Фото: Official White House / Cameron Smith

После того, как стало известно о решении администрации президента США Джо Байдена об ударах по территории России, из Кремля поступило официальное заявление. Согласно нему, использование Украиной ракет западного производства может привести к ядерному ответу российской стороны. Эту же информацию транслирует телеканал CNN, отмечая, что обновление ядерной доктрины расширяет определение того, что будет считаться агрессией в сторону РФ.

Тем не менее, аналитики Института изучения войны выразили мнение, что подобные заявления со стороны Москвы были попыткой остановить оказание Киеву военной поддержки, передает Sky News.

