Челябинский суд снял арест с активов «Макфы»

27 декабря 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Основателю «Макфы», челябинскому экс-губернатору Михаилу от очередного судебного решения легче не стало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный районный суд Челябинска отменил обеспечительные меры, принятые в отношении активов холдинга «Макфа» по иску Генпрокуратуры РФ. Однако сохранил их «дублирующий пакет», пояснил URA.RU адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи основателя компании Михаила Юревича. «Обеспечительные меры были наложены на то, что уже перешло государству и управляется им. Также они были наложены на частную собственность тех, кто является ответчиками по второму иску. Они действовали одновременно, дублируя друг друга — теперь этого дублирования нет. Тем более что по второму иску они гораздо шире, чем по первому, ведь ответчиков стало больше — добавились жены, дети», — пояснил Трунов. Он также отметил, что рассчитывает на снятие ареста с имущества попавших в число ответчиков «случайных людей». «Например, у Юревича давно нет жен и давно нет несовершеннолетних детей. Они никаких дивидендов не получали, ничем не владели и не управляли. Почему они должны нести солидарную ответственность? Иск мог бы выглядеть разумно, если бы он касался Юревича и Белоусова», — заметил юрист. По его словам, вопросы имеются и к другим аспектам требований. «Туда внесли вообще всех, кто „рядом пробегал“ и одну акцию имел, и плюс взяли космическую сумму в 19 миллиардов за все время существования этого бизнеса. То есть те, кто получил 10 копеек в виде дивидендов, и те, которые получили там миллиарды, они несут одинаковую ответственность, что парадоксально и нереально. К тому же не учтены оказались обратные инвестиции, фактически вернувшиеся в Россию с Кипра», — добавил Трунов. Национализация активов компании «Макфы» началась в марте по иску Генпрокуратуры России. Надзорное ведомство добилось через суд ареста имущества, в результате 8 мая собственность была передана государству. Ответчики не согласились и обратились в суд, который их не поддержал, отклонив претензии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный районный суд Челябинска отменил обеспечительные меры, принятые в отношении активов холдинга «Макфа» по иску Генпрокуратуры РФ. Однако сохранил их «дублирующий пакет», пояснил URA.RU адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи основателя компании Михаила Юревича. «Обеспечительные меры были наложены на то, что уже перешло государству и управляется им. Также они были наложены на частную собственность тех, кто является ответчиками по второму иску. Они действовали одновременно, дублируя друг друга — теперь этого дублирования нет. Тем более что по второму иску они гораздо шире, чем по первому, ведь ответчиков стало больше — добавились жены, дети», — пояснил Трунов. Он также отметил, что рассчитывает на снятие ареста с имущества попавших в число ответчиков «случайных людей». «Например, у Юревича давно нет жен и давно нет несовершеннолетних детей. Они никаких дивидендов не получали, ничем не владели и не управляли. Почему они должны нести солидарную ответственность? Иск мог бы выглядеть разумно, если бы он касался Юревича и Белоусова», — заметил юрист. По его словам, вопросы имеются и к другим аспектам требований. «Туда внесли вообще всех, кто „рядом пробегал“ и одну акцию имел, и плюс взяли космическую сумму в 19 миллиардов за все время существования этого бизнеса. То есть те, кто получил 10 копеек в виде дивидендов, и те, которые получили там миллиарды, они несут одинаковую ответственность, что парадоксально и нереально. К тому же не учтены оказались обратные инвестиции, фактически вернувшиеся в Россию с Кипра», — добавил Трунов. Национализация активов компании «Макфы» началась в марте по иску Генпрокуратуры России. Надзорное ведомство добилось через суд ареста имущества, в результате 8 мая собственность была передана государству. Ответчики не согласились и обратились в суд, который их не поддержал, отклонив претензии.