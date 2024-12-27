Норвержцы проигнорировали, испанцы спасли: что случилось с российским экипажем судна Ursa Major

В Средиземном море 24 декабря произошло крушение российского грузового судна Ursa Major, в результате которого 14 из 16 членов экипажа были спасены испанскими моряками после отказа норвежского судна в помощи. Инцидент стал предметом расследования Следственного комитета РФ, который возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Подробнее в материале URA.RU.
Крушение судна Ursa Major
Российское грузовое судно Ursa Major 24 декабря потерпело крушение в международных водах Средиземного моря между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран. По сообщениям испанского издания Espanol, инцидент произошел в результате взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа удалось спасти 14 человек, в то время как двое моряков числятся пропавшими без вести. Судно Ursa Major, построенное в 2009 году, направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток и должно было прибыть в порт назначения 22 января.
Из-за чего произошло крушение
Владелец судна, компания «Оборонлогистика», заявила, что крушение произошло в результате террористической атаки. Отмечалось, что 23 декабря на правом борту судна произошла серия взрывов, после которых судно получило резкий крен и начало принимать воду. Около кормы было обнаружено отверстие размером 50 на 50 см, что подтверждало версию о взрывах.
Как проходило спасение экипажа
Спасательные операции были проведены испанскими моряками с судна Salvamar Drago, которые прибыли на место происшествия и оказали помощь потерпевшим. Спасенные, 14 человек, были доставлены в порт Картахена, где их разместили в местной гостинице. Два моряка по-прежнему находятся в статусе пропавших без вести.
Норвежское судно отказало российским морякам в помощи
Норвежское судно Oslo Carrier 3, находившееся неподалеку, отказалось принять на борт тонущих моряков. Экипаж сослался на некий «запрет», причину которого так и не удалось установить. Невыполнение обязанности по спасению людей в море нарушает десятую статью Международной конвенции о спасении, обязывающую суда оказывать помощь в экстренных ситуациях.
Как отреагировали российские власти
В связи с крушением Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Максимальное наказание за данное преступление может составить до семи лет лишения свободы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отреагировал на отказ норвежского судна помочь российским морякам. Он считает, что Европу следует наказывать за русофобию.
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