РИАН: норвежское судно бросило моряков из РФ после крушения Ursa Major

Российские моряки с тонущего судна Ursa Major не смогли подняться на борт норвежского Oslo Carrier 3, так как экипаж отказался принять их. Об этом сообщила компания «Оборонлогистика», которая является владельцем сухогруза из РФ.
«Шлюпка с российскими моряками направилась к Oslo Carrier 3, которое находилось поблизости», — сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика». В заявлении отмечается, что норвежский экипаж, оправдывая свои действия, ссылался на «некий запрет». В компании подчеркнули, что подобные действия нарушают десятую статью Международной конвенции о спасании.
Ursa Major затонул в международных водах Средиземного моря после череды взрывов в машинном отделении. Спасти удалось 14 человек, двое пропали без вести. Что стало причиной крушения российского судна — в материале URA.RU.
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